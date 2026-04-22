Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

El ministro de Defensa, Carlos Díaz, presentó su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses. Díaz Dañino deja el cargo luego de autorizar la firma del contrato para la adquisición de los cazas F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Su salida ocurre mientras el Gobierno mantiene una versión distinta sobre el estado de dicha adquisición.

El presidente José María Balcázar ha reiterado en los últimos días que no existe una compra cerrada y que la decisión debe recaer en la próxima administración. Sin embargo, información oficial y fuentes del sector Defensa apuntan a que el acuerdo fue suscrito en la base aérea de Las Palmas.

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El contrato contempla la compra de 24 aeronaves de combate F-16 Block 70. El primer lote incluye 12 unidades, con un costo que supera los 1.500 millones de dólares. A ello se suman equipos logísticos y armamento, lo que eleva el monto total de la operación a cerca de 3.500 millones de dólares.

Ante la negativa de Balcázar para adquirir las aeronaves, el Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, al canciller y al titular de Defensa para que expliquen las condiciones del proceso. Además, se busca determinar si hubo direccionamiento en la elección del proveedor y por qué existen versiones opuestas dentro del propio Gobierno.