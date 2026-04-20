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Judicialidad

Presidencia de la Corte fortalece labor de la Sala Civil con renovación de equipos

La Corte Superior de Justicia de Tumbes renueva su parque informático en la Sala Civil, entregando nuevas computadoras a magistrados y servidores.

Esta actualización tecnológica optimiza labores jurisdiccionales y administrativas. Fuente: Difusión.
Esta actualización tecnológica optimiza labores jurisdiccionales y administrativas. Fuente: Difusión.

Como parte de las acciones impulsadas por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes para fortalecer el servicio de justicia, se realizó la renovación del parque informático de la Sala Civil, con la entrega de nuevas computadoras a magistrados y servidores de esta dependencia.

Esta mejora permitirá optimizar las labores jurisdiccionales y administrativas, brindando al personal herramientas tecnológicas adecuadas para un mejor desempeño de sus funciones y una atención más eficiente a los usuarios del sistema de justicia.

Con esta acción, la Presidencia de la Corte reafirma su compromiso con la modernización institucional y el fortalecimiento de las condiciones de trabajo en los órganos jurisdiccionales.

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