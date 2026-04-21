Comerciante muere arrollado por tren en El Agustino: víctima deja dos menores de edad huérfanas

El accidente se produjo la madrugada de este 21 de abril. | Composición LR / Captura TV Perú

El accidente se produjo la madrugada de este 21 de abril. | Composición LR / Captura TV Perú

Un hombre falleció tras ser arrollado por un tren en la avenida Ferrocarril, a la altura de la planta de Sedapal, en el límite de los distritos de El Agustino y Santa Anita. El hecho se registró la madrugada de este martes 21 de abril, lo que generó conmoción entre los vecinos.

La víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, de 42 años, quien sería un comerciante de verduras. Las circunstancias en que se produjo el trágico suceso aún son investigadas por las autoridades que llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

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Caso es materia de investigación

De acuerdo con información policial, el conductor del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino señaló que venía conduciendo a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora cuando se percató de la presencia de una persona en la vía férrea. De inmediato, intentó frenar la unidad, pero no logró hacerlo a tiempo, lo que resultó en un impacto mortal.

La versión que brindó a las autoridades el maquinista es que Sánchez se encontraba aparentemente durmiendo sobre las rieles. No obstante, familiares de la víctima solicitaron la revisión de material audiovisual para verificar cómo ocurrió el accidente, ya que el hombre solía salir de madrugada para adquirir productos y abastecer a un mercado cercano.

Fallecido deja dos hijas en la orfandad

El afectado no solo era un trabajador conocido en la zona, sino también padre de dos menores de edad, de 16 y 12 años, quienes habrían quedado huérfanas tras el incidente. La familia exige el esclarecimiento urgente de los hechos. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público llegaron hasta la zona para proceder con el levantamiento del cadáver.

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