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Bus ETUPSA 73 choca contra camión de basura y trabajador de limpieza pierde la vida en Villa El Salvador

El conductor del bus no habría notado al trabajador, quien fue impactado mientras se encontraba detrás de un camión de basura. Policías revisan las cámaras de seguridad para esclarecer el suceso.

El bus de transporte público impactó en la parte posterior del camión de basura.
El bus de transporte público impactó en la parte posterior del camión de basura. | Composición LR

Un trabajador de limpieza pública, aún no identificado, falleció tras ser atropellado por un bus de transporte público de la empresa ETUPSA 73, a la altura del parque Cristo de Pachacamilla, en Villa El Salvador.

El hecho sucedió cuando la víctima se encontraba trabajando en la parte posterior del camión de basura del distrito, según precisaron los testigos. Instantes después, el conductor del vehículo implicado no se habría percatado de la presencia del hombre y terminó impactando contra él.

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Trabajador fallece atropellado

Tras recibir la alerta, el serenazgo de Villa El Salvador se apersonó al lugar del incidente, en donde visualizaron que la parte delantera del bus de transporte público quedó dañada. Asimismo, el cuerpo de la víctima mortal permaneció en la parte posterior del camión de basura.

Los efectivos policiales evalúan las cámaras de seguridad del lugar para determinar las responsabilidades del incidente. Las autoridades cercaron la zona para realizar las diligencias respectivas tras el fallecimiento del trabajador municipal.

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