Balacera en el Rímac: joven muere tras ser perseguido y recibir disparos de sujeto que lanzó un explosivo

El hecho se registró la noche del 20 de abril | Composición LR / Captura Latina

El hecho se registró la noche del 20 de abril | Composición LR / Captura Latina

Un nuevo hecho criminal se registró en el distrito del Rímac. Un joven falleció luego de ser baleado hasta en dos oportunidades por un sicario que llegó a la zona alta de la urbanización Flor de Amancaes para detonar un explosivo en una vivienda del sector.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se aprecia a la víctima pedir ayuda tras recibir los primeros disparos. Sin embargo, no logró sobrevivir a una segunda agresión que ejecutó el delincuente, quien luego huyó de la zona con rumbo desconocido.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Lo persiguió para acabar con su vida

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.40 p. m. del lunes 20 de abril. En las imágenes, se aprecia que el agresor, quien vestía de negro, ingresó a un pasaje aprovechando que su objetivo se encontraba solo. En ese momento, le disparó hasta en cinco ocasiones y se retiró de la escena. La víctima, herida en el brazo, cayó al suelo.

Cuando parecía que el atentado había terminado, el joven logró reponerse para pedir ayuda entre gritos a sus vecinos. No obstante, a los segundos su atacante regresó corriendo tras dejar un explosivo que detonó frente a una vivienda y lo persiguió por cinco cuadras. Al alcanzarlo, volvió a dispararle dos veces más, acabando finalmente con su vida.

Denuncian frecuencia de delitos

De acuerdo con RPP, las autoridades no descartan que este hecho esté vinculado con un presunto caso de extorsión; sin embargo, el móvil aún es investigado por el Departamento de Investigación Criminal del Rímac.

Los vecinos también denunciaron la recurrencia de ataques armados en la zona. Según indicaron, hace solo unos días se reportó el asesinato de otra persona en la calle Leoncio Prado, así como un atentado directo contra una vivienda en la avenida Amancaes. Por todo ello, exigieron mayor seguridad en el sector.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real