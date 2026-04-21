Modernizan submarino BAP Chipana y lo envían a ejercicios navales más exigentes del mundo

El B.A.P. Chipana (SS-34) es el submarino clave que brinda seguridad a los mares peruanos y, a pesar de su edad, funciona como nuevo gracias a la repotenciación a la que ha sido sometido y a la modernización de sus sistemas.

Esta embarcación retomó operaciones y este lunes 20 de abril inició su despliegue internacional rumbo a dos de los ejercicios navales más exigentes del mundo: RIMPAC y SUBDIEX, marcando su regreso en línea tras un proceso de modernización a cargo de la empresa Servicios Industriales de la Marina (SIMA) como parte del Programa de Modernización de los submarinos Tipo 209 de la Marina de Guerra del Perú.

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De acuerdo con fuentes de esa institución naval, el BAP Chipana culminó con éxito la última etapa de ese proceso, después de la unión y soldadura de su casco resistente.

En lo específico al programa de modernización de los submarinos Tipo 209 de la MGP, este comprende la actualización de las unidades de esta clase con asistencia de la compañía alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), contando con la inspección y certificación de las obras por parte de la sociedad de clasificación DNV-GL.

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A grandes rasgos, la modernización de los submarinos Tipo 209 peruanos consiste en la instalación de un nuevo sistema de tiro y sistema de combate Kallpa, desarrollado por SIMA; junto a la renovación de sus 480 baterías, nuevos motores MTU, como nuevos periscopios y la capacidad de lanzamiento de misiles anti-buque SM-39 Exocet.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el BAP Chipana arranca así una nueva etapa operativa, equipada con sistemas y tecnología actualizada que serán puestos a prueba en escenarios reales.

Su primera parada será RIMPAC (Rim of the Pacific), considerado el mayor entrenamiento naval del planeta, que se realiza cada dos años bajo la organización de la Armada de Estados Unidos, en aguas cercanas a Hawái.

El despliegue continuará con SUBDIEX, un ejercicio especializado enfocado en la guerra antisubmarina. En esta fase, el submarino peruano operará directamente con la Marina de Estados Unidos, en maniobras diseñadas para medir capacidades en condiciones exigentes.

“La modernización del Chipana, culminada en junio de 2025 por SIMA Perú con asesoría de la empresa Thyssenkrupp Marine Systems, incluyó intervenciones de alta ingeniería como el corte de casco y la renovación de sistemas clave, lo que permitió recuperar y potenciar sus capacidades operativas”, informó el Mindef a través de un comunicado.

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Su participación en estos ejercicios no solo marca su regreso, sino también pone a prueba el nivel alcanzado por la Marina de Guerra del Perú en el desarrollo y mantenimiento de su flota submarina.

El sector Defensa reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la industria naval del país, generando un impacto positivo en la economía del país.