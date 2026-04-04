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Economía

Exportaciones mineras crecieron 47.6% en diciembre impulsadas por oro y cobre, informó el Minem

El Ministerio de Energía y Minas destacó que, a lo largo del 2025, ambos metales concentraron la mayor participación dentro de la canasta minera.

Los resultados confirman la fortaleza del sector minero como principal generador de divisas. Foto: Composición LR.
Los resultados confirman la fortaleza del sector minero como principal generador de divisas. Foto: Composición LR.

El Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) informó que las exportaciones mineras metálicas llegaron a 6,468 millones de dólares en diciembre de 2025. Esta cifra representa un crecimiento de 47.6% frente al mismo mes del año anterior.

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En ese marco, el oro y el cobre consolidaron su dominio en las exportaciones. Ambos metales se ven favorecidos por un entorno internacional favorable, la Inteligencia Artificial y la demanda de minerales clave para la transición energética.

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El oro y el cobre: la mayor participación en la canasta minera

Con una participación de 25% en el valor total de las exportaciones del Perú, el oro tuvo un papel clave en el 2025. Entre enero y diciembre, los envíos al exterior sumaron 23,244 millones de dólares. Este resultado representó un aumento de 48.8% en comparación con el 2024.

Por otro lado, y con una participación de 30.2% del total nacional, el cobre se mantuvo como el principal producto minero exportado del país en 2025. Ese año, las exportaciones alcanzaron los 28,130 millones de dólares. Esta cifra representó un crecimiento de 19.3% frente al año previo.

Cabe señalar que otros metales también tuvieron buenos resultados en 2025. El zinc registró exportaciones por 2,770 millones de dólares. Por su parte, el plomo alcanzó los 3,262 millones de dólares en el mismo periodo.

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Así fue el desempeño de los metales en diciembre de 2025

El incremento de diciembre estuvo sustentado en el alza de las exportaciones de diversos metales, de acuerdo al Boletín Estadístico Minero. Entre ellos destacan el oro (+62.4%), plomo (+66.8%), hierro (+67.7%), cobre (+39.3%) y zinc (+22.4%). También se registró un crecimiento en productos como la plata refinada (+162.2%) y el estaño (+5.0%), lo que contribuyó al buen desempeño del sector.

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