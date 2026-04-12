Oro robado en un spa está vinculado con empresarios chinos y a un excónsul de Ecuador

150 mil dólares es el valor de las muestras de oro que robaron los delincuentes a los empresarios chinos en un spa en el distrito de San Miguel, el 8 de marzo de este año. Foto: composición LR

150 mil dólares es el valor de las muestras de oro que robaron los delincuentes a los empresarios chinos en un spa en el distrito de San Miguel, el 8 de marzo de este año. Foto: composición LR

El robo de oro de origen incierto se ha convertido en moneda corriente. Las víctimas de los atracos no suelen declarar la procedencia del metal dorado que les fue arrebatado por bandas de ladrones. Como se ha informado, el 22 de marzo de este año, una organización criminal asaltó a dos taxistas que transportaban ocho kilos de metal aurífero, en el tramo de la Costa Verde que corresponde al distrito de San Miguel, y hasta ahora los propietarios no se han presentado. Se presume que el cargamento pertenecería a la familia minera Cueva Yaya. Ahora se ha registrado un caso muy similar, en las instalaciones de un sauna de la avenida La Marina, en el mismo distrito de San Miguel.

Agentes de la División de Investigación de Robos identificaron al empresario chino Wang Yongming como el propietario de una remesa de oro valorizada en US$150.000, que le fue arrebatada en un falso operativo policial organizado por prontuariados delincuentes plenamente identificados. Sin embargo, hasta el momento, Wang Yongming no ha proporcionado a la policía ni a la fiscalía a cargo del caso los documentos que acrediten la procedencia del valioso metal. Las autoridades relacionadas con la indagación trabajan bajo la fuerte sospecha de que la carga robada tendría como origen la minería ilegal, según las fuentes consultadas por La República.

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EL INTERMEDIARIO. El “asesor financiero” Alfonso Montes de Oca Silva, presuntamente relacionado con el delincuente Rodolfo Alles Mateo. Foto: La República

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Atraco en Althea

El domingo 8 de marzo pasado, el empresario Wang Yinlong fue convocado por Alfonso Montes de Oca Silva, un intermediario entre los vendedores asiáticos de oro y potenciales compradores peruanos. Yongming llegó al spa “Althea”, en la cuadra 14 de la avenida La Marina, donde se acordó el punto de encuentro, acompañado de su compatriota Wang Yinlong, además del empresario ecuatoriano de nombre Daniel Peñaranda Buele. “Althea”, donde se ofrece el servicio de masajes privados a cargo de mujeres peruanas y venezolanas, no parece ser un escenario adecuado para los negocios.

El primero en llegar a la cita fue Alfonso Montes de Oca, quien fue captado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San Miguel, al promediar las 9 de la mañana. Desde que llegó al local, Montes de Oca estaba intranquilo, entrando y saliendo, hablando por su celular. Finalmente, a las 9.20 de la mañana, Wang Yongming llegó en su camioneta con una mochila negra, en cuyo interior se encontraban 10 cubos de oro. Su socio Wang Yinlong y el ecuatoriano Daniel Peñaranda descendieron de otro vehículo. Los tres subieron al tercer piso donde los esperaba Montes de Oca con los supuestos compradores. Los cubos eran las muestras de la calidad de oro que estaban ofreciendo vender.

A los pocos minutos, a las 9.30 de la mañana, tres fornidos sujetos con chalecos de la Policía Nacional irrumpieron violentamente en el ambiente, gritando que se trataba de un operativo policial. Uno ha sido identificado como Rodolfo Alles Mateo, “Rodo”, quien se dirigió directamente al empresario Wang Yongming y le arrebató la mochila. “Rodo” le mintió diciéndole que se trataba de un operativo para impedir la venta de oro de procedencia ilegal.

En un inicio los falsos policías creyeron que los chinos habían llevado varios lingotes de oro, pero al revisar la mochila de Wang Yongming, se dieron con la sorpresa de que se trataba solo de muestras pequeñas y se dieron a la fuga.

Parecía el robo perfecto.

El ecuatoriano. El excónsul Daniel Peñaranda Buele vino a Lima con su amigo el chino Wang Yinlong para participar en una venta de oro en un spa en San Miguel. Foto: La República

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Todo estaba armado

Al revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Miguel, los agentes policiales detectaron que, poco antes de la llegada de los empresarios chinos y el ecuatoriano, el intermediario Alfonso Montes de Oca Silva se encontró en la puerta del spa con un sujeto que luego fue identificado como Rodolfo Alles Mateo: un delincuente con un amplio prontuario policial por robo agravado, narcotráfico, estafa y sentenciado por utilizar uniformes y distintivos de la Policía Nacional.

Luego de hablar con Alfonso Montes de Oca, Rodolfo Alles llamó por celular al suboficial PNP en retiro José Castillo Carranza, un efectivo que formaba parte de la trama criminal. Castillo cuenta con un pasado delincuencial por robo agravado, extorsión, secuestro y tortura. En 2016, fue expulsado de la institución policial por medida disciplinaria.

Según fuentes de La República en el Departamento de Investigación Criminal de Rímac (Depincri), José Castillo Carranza se presentó para denunciar que tenía información de un “pase de droga” en San Miguel. Los policías no perdieron el tiempo y se dirigieron al lugar.

Asiáticos. Los ciudadanos chinos Wang Yongming y Wang Yinlong estaban juntos el día del asalto: luego del asalto, al primero lo detuvieron por transportar combustible para la minería ilegal en Huánuco. El segundo, es residente en Ecuador y es exportador del metal precioso. Foto: La República

A las 9.46 de la mañana, cuatro agentes de la Depincri del Rímac llegaron al spa “Althea” junto con José Castillo y encontraron a los empresarios chinos y al ecuatoriano, quienes denunciaron el robo de la mochila con las muestras de oro y otras pertenencias.

Sin duda, resultó un acto distractivo de la organización criminal para facilitar la fuga de los ladrones.

De acuerdo con la Sunat, Wang Yongming es titular de la empresa Industrias Pesada del Pangolín, dedicada a la venta y reparación de maquinaria pesada y la construcción. Fue constituida no hace mucho, el 27 de diciembre de 2024.

Por su parte, Alfonso Montes de Oca Silva se dedicaba a la consultoría mediante su empresa A&C Asesores Financiero, constituida en abril de 2020, pero se encuentra de baja de oficio.

Nada se sabe de la procedencia del oro robado.

Implicado. El prontuariado Rodolfo Alles Mate, “Rodo”, se encuentra en la condición de prófugo de la justicia. Foto: La República

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El ecuatoriano Daniel Peñaranda Buele, un empresario que cumplió funciones de cónsul en España, declaró ante la fiscal Ive Sulca Pumallihua que fue contactado por Alfonso Montes de Oca por intermedio de unos amigos dedicados a la venta de oro. Precisó que Wang Yinlong es su cliente y por eso coordinó con Montes de Oca, para la compra del metal aurífero. Luego Wang Yinlong llamó a Wang Yongming, que estaba en el Perú, para que trajera las muestras del oro. Wang Yinlong y Daniel Peñaranda viajaron a Lima para reunirse con Wang Yongming y Alfonso Montes de Oca para negociar la venta de oro.

En diálogo con La República, Daniel Peñaranda confirmó que el empresario Wang Yinlong es su cliente y que ambos fueron asaltados en un spa por una banda de falsos policías.

Respecto a la procedencia del oro, Peñaranda sostuvo que era legal y que el dueño era Wang Yinlong, aunque este todavía no presenta los documentos. Pero después sucedió algo que puede tratarse de una pista sobre el origen del alijo robado.

El sábado 28 de marzo de este año, 12 días después del asalto, Wang Yongming fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal de Puerto Inca, en Huánuco. Transportaba 180 galones de petróleo y gasolina destinado a la minería ilegal. Al ser requerido por la policía, Wang Yongming no supo explicar el destino del combustible, por lo que fue denunciado ante el Ministerio Público. El vehículo está a nombre de Industria Pesada del Pangolín, su empresa.