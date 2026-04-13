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Sociedad

Fuerzas Armadas asestan golpe millonario a la minería ilegal y destruyen equipos valorizados en más de S/ 1.8 millones

Se desactivaron siete pozas de minería ilegal y se destruyeron diversos equipos ilícitos, debilitando las redes criminales en Madre de Dios.

La operación permitió debilitar las acciones de las redes criminales que depredan la Amazonía
La operación permitió debilitar las acciones de las redes criminales que depredan la Amazonía

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del sector Defensa, llevó a cabo un operativo en la región de Madre de Dios, logrando la confiscación y destrucción de materiales relacionados con esta actividad ilegal, valorados en más de S/1.8 millones.

La operación tuvo lugar en el área conocida como Azul, con la participación de miembros del Batallón de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía n.º 623 del Ejército, en colaboración con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

PUEDES VER: Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

lr.pe

Operativo en la Amazonía peruana

Durante la intervención, las autoridades desactivaron siete pozas empleadas para la minería ilegal, además de balsas, motores, bombas, combustibles, campamentos improvisados, maquinaria y diversos equipos utilizados en estas operaciones ilícitas.

El valor total de los bienes incautados alcanza los S/1.831.945, lo que supone un golpe directo a las finanzas de las redes criminales que operan en la región, debilitando su capacidad operativa dentro del país.

Asimismo, en presencia del Ministerio Público, se procedió a la destrucción e incineración de todo el material confiscado, en cumplimiento del Decreto Legislativo n.º 1100.

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