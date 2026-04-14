HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores
Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores     Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores     Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores     
EN VIVO

Resultados ONPE en vivo: López Aliaga, Nieto y Sánchez | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

La Pampa: atacan camionetas de la Policía durante operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios

Sujetos volcaron unidades de la PNP tras una intervención en la que se incautó maquinaria utilizada para la actividad ilícita. Los efectivos repelieron la ofensiva sin causar heridos ni fallecidos, según indicaron en un comunicado oficial.

Una de las unidades policiales habría terminado incendiada.
Una de las unidades policiales habría terminado incendiada. | Composición LR / Difusión

Con información de Paolo Peña

Dos vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron atacados por desconocidos durante un operativo contra la minería ilegal que se ejecutó la mañana de este martes 14 de abril, en el sector La Pampa, a la altura del kilómetro 108-110 de la carretera Puerto Maldonado-Mazuko, en la región Madre de Dios.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

La intervención había iniciado a las 7.00 a. m. con la participación de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), así como con efectivos de las comisarías de Mazuko y de Santa Rosa. Tras ser afectados por terceros, los agentes reaccionaron para proteger su integridad, según indicó en una nota de prensa la institución policial.

PUEDES VER: Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

lr.pe

Descartan víctimas producto del altercado

De acuerdo con la PNP, el ataque fue repelido por los efectivos con el uso de sus armas conforme a ley, pero no se registraron personas heridas ni fallecidas, por lo que rechazaron la información difundida en redes sociales sobre una supuesta balacera “que generó alarma en la población desvirtuando el accionar policial en la lucha contra la ilegalidad”.

Reportes preliminares indicaron que, debido a este incidente, tramos de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios se cerraron, primero en el kilómetro 108 y luego en el kilómetro 110. Sin embargo, la Policía no se refirió a ello en su comunicado. En el lugar de los hechos, se esperaba la llegada del Defensor del Pueblo y del general de la PNP para llegar a acuerdos y evitar que el conflicto escale.

Presencia policial en la zona donde se produjo operativo contra minería ilegal.

Presencia policial en la zona donde se produjo operativo contra minería ilegal.

¿Qué encontró la Policía durante el operativo en La Pampa?

En principio, los agentes lograron el hallazgo de seis motores con tolvas y cinco motocicletas, que serían utilizados para actividades de minería ilegal. Estos insumos fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes, como parte de las actividades para erradicar este negocio ilícito.

Asimismo, tras sufrir el ataque de desconocidos, la PNP desplegó un operativo de rastrillaje en la zona, obteniendo como resultado la retención de un fusil AR-15, una pistola de puño, una granada de guerra, dos cacerinas con munición calibre 22, tres cartuchos de dinamita, dos cartuchos de emulsión y tres detonadores mecánicos.

“El Comando de la Región Policial Madre de Dios reitera su firme compromiso de continuar luchando frontalmente contra la delincuencia común y organizada, contribuyendo así contra la tranquilidad, paz y seguridad de nuestra población”, indicaron finalmente en su escrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

LEER MÁS
Intensifican operaciones de combate contra el narcotráfico y minería ilegal en Pataz y Putumayo

Intensifican operaciones de combate contra el narcotráfico y minería ilegal en Pataz y Putumayo

LEER MÁS
Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen 49 dragas en zona cercana a Tambopata

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen 49 dragas en zona cercana a Tambopata

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS
Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Perro ingresa a colegio y muerde a 15 escolares en Arequipa: can era considerado ''dócil''

Perro ingresa a colegio y muerde a 15 escolares en Arequipa: can era considerado ''dócil''

LEER MÁS
Corte de luz del 14 al 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía

Corte de luz del 14 al 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía

LEER MÁS
Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Pampa: atacan camionetas de la Policía durante operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios

Partido Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026: Cristian Zavala anota el 1-0 para la visita

Literatura y militancia política: Dante Castro (1959-2026)

Sociedad

Perro ingresa a colegio y muerde a 15 escolares en Arequipa: can era considerado ''dócil''

Caen dos hermanos por asesinato de Hilda Monteverde, acribillada en un bus

Delincuente muere tras enfrentarse a la Policía luego de asaltar a transportistas en Cajamarca

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Piero Corvetto defiende legalidad de las elecciones durante citación al Congreso

Videos evidencian que material electoral no salió de Lurín, pese a anuncio de la ONPE

Roberto Sánchez anuncia movilización ante cualquier intento de desconocer resultados: "El voto andino se va a respetar"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025