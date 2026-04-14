Con información de Paolo Peña

Dos vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron atacados por desconocidos durante un operativo contra la minería ilegal que se ejecutó la mañana de este martes 14 de abril, en el sector La Pampa, a la altura del kilómetro 108-110 de la carretera Puerto Maldonado-Mazuko, en la región Madre de Dios.

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La intervención había iniciado a las 7.00 a. m. con la participación de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), así como con efectivos de las comisarías de Mazuko y de Santa Rosa. Tras ser afectados por terceros, los agentes reaccionaron para proteger su integridad, según indicó en una nota de prensa la institución policial.

Descartan víctimas producto del altercado

De acuerdo con la PNP, el ataque fue repelido por los efectivos con el uso de sus armas conforme a ley, pero no se registraron personas heridas ni fallecidas, por lo que rechazaron la información difundida en redes sociales sobre una supuesta balacera “que generó alarma en la población desvirtuando el accionar policial en la lucha contra la ilegalidad”.

Reportes preliminares indicaron que, debido a este incidente, tramos de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios se cerraron, primero en el kilómetro 108 y luego en el kilómetro 110. Sin embargo, la Policía no se refirió a ello en su comunicado. En el lugar de los hechos, se esperaba la llegada del Defensor del Pueblo y del general de la PNP para llegar a acuerdos y evitar que el conflicto escale.

Presencia policial en la zona donde se produjo operativo contra minería ilegal.

¿Qué encontró la Policía durante el operativo en La Pampa?

En principio, los agentes lograron el hallazgo de seis motores con tolvas y cinco motocicletas, que serían utilizados para actividades de minería ilegal. Estos insumos fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes, como parte de las actividades para erradicar este negocio ilícito.

Asimismo, tras sufrir el ataque de desconocidos, la PNP desplegó un operativo de rastrillaje en la zona, obteniendo como resultado la retención de un fusil AR-15, una pistola de puño, una granada de guerra, dos cacerinas con munición calibre 22, tres cartuchos de dinamita, dos cartuchos de emulsión y tres detonadores mecánicos.

“El Comando de la Región Policial Madre de Dios reitera su firme compromiso de continuar luchando frontalmente contra la delincuencia común y organizada, contribuyendo así contra la tranquilidad, paz y seguridad de nuestra población”, indicaron finalmente en su escrito.

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