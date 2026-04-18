Dictan 35 años de prisión contra tres extranjeros que secuestraron a empresaria en Los Olivos
Los sentenciados, Franyer Silva, Willie Alfonzo y Anderson Méndez, fueron hallados culpables de secuestro agravado, homicidio calificado en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas de fuego.
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El Cuarto Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió que se dicten 35 años de prisión efectiva contra los extranjeros Franyer Silva (34), Willie Alfonzo (32) y Anderson Méndez (29), por secuestrar a una empresaria y herir de bala a su agente de seguridad personal durante un violento ataque ocurrido en 2023 entre los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos.
Los sentenciados fueron hallados culpables como coautores de los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas de fuego. Además, deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de S/50.000 a favor de la agraviada.
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Así ocurrió el secuestro
Durante el juicio oral, el fiscal provincial Yoel Antonio Valverde Silva expuso que el 22 de junio de 2023 la víctima se encontraba a bordo de su camioneta junto a su agente de seguridad, luego de dejar a su hijo en un colegio ubicado en la asociación Monte de los Olivos, en San Martín de Porres.
En ese momento, los tres delincuentes la interceptaron, la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a subir a otro vehículo para privarla de su libertad. El agente de seguridad intentó impedir el secuestro, pero fue herido de bala por los atacantes.
Captura tras persecución policial
Tras ser alertada, la Policía activó un plan cerco y logró ubicar el vehículo utilizado por los secuestradores. Durante la persecución, los delincuentes realizaron disparos contra los agentes, quienes respondieron al ataque y lograron intervenirlos en la avenida José Santos Chocano, en Los Olivos, cuando intentaban huir a pie.
Posteriormente, los efectivos registraron el automóvil y rescataron a la empresaria, además de hallar las armas de fuego utilizadas en el delito. Entre las principales pruebas presentadas por la Fiscalía figuraron actas policiales, cámaras de seguridad, pericias balísticas, reconocimiento físico y reportes clínicos de los agraviados.