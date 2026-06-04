Continúa el estado de emergencia en Perú por la inseguridad ciudadana: Gobierno prorrogó medida por 60 días en más en 180 distritos
Gobiernos regionales implementarán medidas de atención ante daños por lluvias en 178 distritos durante la segunda prórroga, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.
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El Gobierno oficializa la ampliación del estado de emergencia en más de 180 distritos del país, en respuesta a la inseguridad y efectos de las lluvias. La medida durará 60 días. | Foto: Andina
El Gobierno oficializó la ampliación del estado de emergencia en más de 180 distritos del país con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y atender los efectos ocasionados por las lluvias. La medida fue establecida mediante decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano y tendrá una vigencia de 60 días.
La prórroga comprende distritos de la región Tacna por motivos vinculados al control de la criminalidad, así como jurisdicciones de 21 regiones del país que continúan expuestas a riesgos asociados a las precipitaciones. Durante este periodo, las autoridades mantendrán acciones extraordinarias para garantizar el orden interno y la atención de emergencias.