Continúa el estado de emergencia en Perú por la inseguridad ciudadana: Gobierno prorrogó medida por 60 días en más en 180 distritos

El Gobierno oficializa la ampliación del estado de emergencia en más de 180 distritos del país, en respuesta a la inseguridad y efectos de las lluvias. La medida durará 60 días. | Foto: Andina

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El Gobierno oficializó la ampliación del estado de emergencia en más de 180 distritos del país con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y atender los efectos ocasionados por las lluvias. La medida fue establecida mediante decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano y tendrá una vigencia de 60 días.

La prórroga comprende distritos de la región Tacna por motivos vinculados al control de la criminalidad, así como jurisdicciones de 21 regiones del país que continúan expuestas a riesgos asociados a las precipitaciones. Durante este periodo, las autoridades mantendrán acciones extraordinarias para garantizar el orden interno y la atención de emergencias.