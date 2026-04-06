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Cierran 13 boticas en Lima Metropolitana: operaban sin autorización y con medicamentos vencidos

Minsa y Digemid detectaron irregularidades en establecimientos de San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y San Martín de Porres. La medida busca combartir el comercio ilegal de productos farmacéuticos que ponen en riesgo la vida de pacientes.

Intervención se realizó en coordinación con redes de salud y la PNP.
Intervención se realizó en coordinación con redes de salud y la PNP. | Composición LR / Foto: Minsa

Las autoridades sanitarias de Lima Metropolitana clausuraron 13 boticas que operaban al margen de la ley. Durante la intervención, se incautaron medicamentos vencidos, falsificados, sin registro sanitario, de procedencia desconocida y almacenados de forma inadecuada, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

El operativo, realizado en cuatro distritos de la capital, estuvo a cargo de personal del Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y se realizó en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) y el apoyo de la Policía Nacional.

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¿Qué faltas se detectaron en las intervenciones?

En San Juan de Lurigancho, se cerró tres de las seis boticas inspeccionadas por carecer de autorización sanitaria y no contar con un químico farmacéutico responsable. Además, se incautó productos falsificados, vencidos y de procedencia desconocida en las boticas Estrella y Premium, ubicadas en la av. Héroes del Cenepa. Cinco personas fueron detenidas por presuntos delitos contra la salud pública.

Por otro lado, en Ate, la clausura se impuso de manera provisional en los establecimientos Bazar Kim Rashel, Farmaven, Tufarmasa y Farma Gonzales, las cuales no permitieron la inspección sanitaria. En tanto, en Villa El Salvador, la medida fue adoptada contra Farmafer y Reylifarma que operaban de manera informal, así como para Bethelfarma por no contar con director técnico y Bayli Farma por impedir la supervisión.

Finalmente, en San Martín de Porres, se dispuso el cierre temporal de las boticas Saludfarma y Damifarma. En este caso, si bien ambas eran formales, se negaron a la inspección y se detectó que atendían fuera del horario autorizado.

Acciones forman parte de un plan

La jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, Vanessa Brigada, aseguró que estas acciones responden a una estrategia sostenida para erradicar el comercio ilegal de productos farmacéuticos. “Hemos identificado establecimientos que operaban al margen de la normativa, expendiendo productos sin garantías de calidad, seguridad y eficacia”, afirmó.

Desde su institución, exhortaron a la población a adquirir medicamentos únicamente en farmacias y boticas autorizadas, así como a verificar siempre la fecha de vencimiento y el registro sanitario. Del mismo modo, invitaron a denunciar cualquier presunta irregularidad vinculada al comercio ilegal de medicamentos a través de su portal institucional, contribuyendo así a la protección de la salud pública.

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