“Le disparé un solo tiro”: La confesión de un sicario que asesinó a un chofer delante de su mamá

Alias Katire, confesó el crimen de un chofer de combi, en Comas.

Alias Katire, confesó el crimen de un chofer de combi, en Comas.

El ataque a sangre fría habría quedado filmado por una cámara de seguridad. La víctima, Christian David Llagas Maque, de 19 años, conducía una combi y como cobradora iba su mamá. El sicario acusado de haberle disparado en la cabeza confesó ser el autor del disparo. “El ‘Loco Joe’ me ofreció 5 ‘lucas’ (S/5.000) pero solo me dieron 500 soles. El arma me lo dio una chata, le dicen La Gorda, es de cabello negro”.

Así lo confesó Ángel Jesús Osorio Villanueva, de 23 años, y apodado Katire, ante el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

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Katire fue capturado el jueves en el pasaje José Segundo Roca Nro. 280, IV Etapa de la urbanización Retablo, en Comas. Por ser el presunto autor del asesinato de Christian David Llagas, conductor de la combi A9T-716, quien fue asesinado la tarde del 15 de abril en la intersección de la avenida Belaunde con la avenida Túpac Amaru.

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Personal de investigación criminal de Comas al tomar conocimiento de los hechos realizó una operación para ubicar, identificar y capturar a los presuntos autores del hecho. Se conformaron tres equipos operativos que realizaron un trabajo exhaustivo y prolijo de investigación, contando con el apoyo de agentes de inteligencia de la Divincri-Lima Norte.

Cuando el sicario venezolano fue capturado tenía diez municiones PMC 380 auto, 350 ketes con PBC, 74 envoltorios con marihuana y una hoja extorsiva con la inscripción: “CTM: para todos esos mongoles de la empresa de transportes y esos colectiveros hdp”.

También portaba un celular con el abonado 973729302, clave para la investigación.

Lo siguiente es la confesión que ‘Katire’ dio al general Revoredo, durante una entrevista preliminar:

-¿Cómo te llamas?

Ángel Jesús Osorio Villanueva

-¿Natural de dónde eres?

Venezuela

-¿De qué Estado?

Carabobo.

-¿Desde cuándo estás en Perú?

Hace un año y medio.

-¿Dónde vives?

En El Retablo (Comas), calle 12.

-¿Qué pasó en la combi?

Un muerto

-¿Quién dio la orden dispar?

Pollito, le dicen.

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-¿Cuál fue tu participación?

Llevé los mensajes y le disparé

-¿Cuánto te dieron?

Me iban a dar 5 ‘lucas’ (5 mil soles) pero solo me entregaron 500 soles.

-¿Quién te ofreció el dinero?

Le dicen Loco Joe, pero no me llegaron a dar el dinero.

-¿Por qué lo mataron?

Era un plan entre bandas. Yo recién le estoy entrando a esto.

-¿El arma quien te la da?

Una chata, de pelo negro, le dicen La Gorda. El arma se la entregó a el ‘Negro’.

-¿Y quién ubica a la víctima, quién da el paradero, el punto?

Fue al azar.

-¿Cuántos disparos hiciste?

Una sola ‘pepa’ (bala) le metí.

La policía está ahora tras los pasos de los demás integrantes de la banda del ‘Loco Joe’ y también de ‘Los Chimbotanos’, con quienes mantienen una disputa a muerte por la supremacía y hegemonía y el control de los territorios donde se han extendido las extorsiones y cobros de cupos.