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'La era del hielo 6' confirma su fecha de estreno y lanza su primer tráiler oficial

Disney confirmó que las aventuras de Manny, Sid, Diego y el resto de la manada regresan con 'La era del hielo: Mundo de lava'.

'La era del hielo 6' es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Disney. Foto: YouTube.
'La era del hielo 6' es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Disney. Foto: YouTube.
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Los fanáticos de 'La era del hielo' ya tienen motivos para celebrar. Disney y 20th Century Studios revelaron el primer adelanto oficial de 'La era del hielo: Mundo de lava', la sexta entrega de la popular saga animada que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Junto con el tráiler, también se presentó el póster promocional y se confirmó cuándo llegará la película a los cines.

El lanzamiento marca el regreso de la franquicia a la pantalla grande luego de casi una década de ausencia. La última película de la saga, 'La era del hielo: Choque de mundos', se estrenó en 2016, mientras que la aventura original debutó en 2002 y se convirtió en un fenómeno del cine animado.

PUEDES VER: 'La era de hielo 6' confirmada: todo lo que sabe sobre la nueva película de la icónica franquicia

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¿Cuál es la fecha de estreno de La era del hielo 6?

La espera para volver a ver a Manny, Sid, Diego y el resto de la manada ya tiene fecha marcada en el calendario. Disney confirmó que 'La era del hielo: Mundo de lava' se estrenará en los cines de Latinoamérica el 4 de febrero del 2027, por lo que los seguidores de la franquicia aún deberán aguardar algunos meses para disfrutar de esta nueva aventura en la pantalla grande.

La película tendrá un lanzamiento exclusivo en salas de cine, incluidas las de Perú, donde buscará conquistar tanto a quienes crecieron con la saga como a las nuevas generaciones de espectadores.

Mientras llega el estreno, los fans pueden ponerse al día con la historia y recordar los momentos más emblemáticos de la franquicia al ver las entregas anteriores disponibles en Disney+.

PUEDES VER: "La era de hielo" y el dramático final eliminado que pudo traumar a fans: ¿quién moría?

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¿Qué se ve en el tráiler de La era del hielo 6?

El primer avance de 'La era del hielo: Mundo de lava' ofrece un vistazo a la nueva aventura que reunirá nuevamente a los personajes más emblemáticos de la franquicia. Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck y el siempre impredecible Scrat vuelven a compartir protagonismo en una historia que promete acción, humor y escenarios nunca antes explorados.

Las imágenes muestran cómo una inesperada actividad volcánica obliga a la manada a abandonar su hogar y emprender un peligroso viaje. En el camino, deberán enfrentarse a múltiples desafíos mientras recorren zonas desconocidas habitadas por criaturas prehistóricas y sorprendentes paisajes ocultos dentro del llamado Mundo Perdido.

Aunque Disney aún no ha revelado todos los detalles de la trama, el adelanto deja entrever que la lava será uno de los elementos clave de la película. Además, mantiene el estilo de comedia y aventura que convirtió a La era del hielo en una de las sagas animadas más exitosas y queridas por el público a nivel mundial.

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