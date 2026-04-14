Caen dos hermanos por asesinato de Hilda Monteverde, acribillada en un bus

Dos hermanos detenidos por el crimen de Hilda Monteverde, ocurrido el 1 de abril en Puente Piedra.

Dos hermanos detenidos por el crimen de Hilda Monteverde, ocurrido el 1 de abril en Puente Piedra.

Hilda Carmen Monteverde Díaz, de 76 años, fue asesinada el 1 de abril tras un ataque a balazos contra un bus de la empresa Vipusa en Puente Piedra, cuando volvía a Lima luego de visitar a sus familiares. El 14 de abril del 2026, dos semanas después del crimen, la policía capturó en San Borja a dos hermanos, implicados en el asesinato.

Uno de ellos, incluso, confesó que fue contratado por S/3.000 para realizar el traslado de un sicario. Dijo que el abono se efectuó en un solo pago y que el financista es un hombre conocido como 'Chileno'.

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Un litigio de terreno habría sido el móvil de este asesinato, según dijo a La República el general Víctor Revoredo. Los dos hermanos detenidos pertenecen a la banda criminal 'La Guardia Malandra' y de acuerdo a la confesión de uno de ellos, siguieron a la víctima desde Ancón.

Estas aseveraciones fueron parte de la declaración anticipada brindada por Máximo Edgar Mendoza Seguil (44), llamado en el mundo del hampa 'Bad Boys'. Él y su hermano Christian Geison Mendoza Seguil (36), alias 'Loco Plomo', fueron arrestados en la intersección de la avenida San Luis con Javier Prado Este, en San Borja.

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La operación fue ejecutada en el marco de la investigación que lleva la División de Homicidios para hallar al o los autores intelectuales del asesinato, según el general Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

“Los dos detenidos fueron sorprendidos a mérito de acciones de inteligencia y por fuente humana. Se logró la ubicación y detención de ‘Bad Boys’ y ’Loco Plomo’ en circunstancias que realizaban un ‘reglaje’ a una persona que efectuó una transacción de dinero por la compra de un vehículo”, explicó el oficial.

Ellos responderán ahora por el asesinato de Hilda Carmen Otilia Monteverde Díaz, quien fue víctima de un ataque en un bus de la empresa Virgen de la Puerta S.A. en el que resultaron heridos otros cuatro pasajeros. La mujer tenía que haber retornado una semana después a los Estados Unidos.

Hilda Monteverde fue víctima de un reglaje desde que salió de Ancón.

Ese día la víctima ocupaba un asiento preferencial. Quienes la conocían en Ancón la describieron como una persona amable y muy solidaria. Era una residente habitual en los Estados Unidos y en verano solía visitar Perú para reencontrarse con sus familiares y encargarse de asuntos personales.

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En efecto, el general Revoredo dijo que Monteverde Díaz se encontraba resolviendo temas de propiedades y enfrentaba disputas judiciales. Inicialmente se dijo que una de las principales líneas de investigación apuntaba a un posible caso de extorsión contra la empresa de transporte, pero esto quedaría descartado, con base al testimonio de uno de los detenidos.

"Ha señalado a un hombre llamado ‘Chileno’ como el sujeto que formó parte del financiamiento", dijo Revoredo. "Es lo que ha mencionado el testigo quien está implicado en el crimen", agregó.

La División de Homicidios, a cargo del coronel Carlos Morales Guevara tiene que hacer ahora su trabajo, que es investigar para dar con el autor intelectual. Por lo pronto hay dos celulares incautados que tendrían información clave. El vehículo utilizado en el ataque estaría 'fondeado' (oculto) en el kilómetro 22 de la Panamericana Norte.