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Suplantaron identidades para votar, pero los descubrieron: PJ los sentenció a prisión suspendida

Personal de la ONPE y miembros de mesa detectaron que dos pobladores de Cusco querían emitir su voto con DNI de otras personas. El caso fue elevado a la vía judicial y los imputados aceptaron los cargos, acogiéndose al beneficio de la terminación anticipada.

Las pruebas dactilares determinaron que DNI con el que acudieron a sufragar no les pertenecía
Las pruebas dactilares determinaron que DNI con el que acudieron a sufragar no les pertenecía | Foto: Andina

Dos ciudadanos fueron sentenciados a prisión suspendida tras ser sorprendidos intentando suplantar la identidad de dos votantes durante la jornada electoral del 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Los casos se registraron en locales de sufragio de la región Cusco y generaron una rápida reacción de las autoridades.

PUEDES VER: Defensoría reporta casos de presunta suplantación de identidad en Arequipa y Puno durante Elecciones 2026

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¿Quiénes son los sancionados y en qué lugares se produjeron estos casos?

Los implicados son Silvestre Triveño Llicahua (61) y Alixson Pacco Apfata (27). Ambos fueron intervenidos en flagrante delito durante el último domingo, cuando pretendían emitir votos fraudulentos en las instituciones educativas José Carlos Mariátegui del distrito de Llucso y Santo Tomas, en la provincia de Chumbivilcas.

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En el primer caso, Triveño intentó votar con el DNI de su vecino, Nazario Achinquipa Alferes, alegando que este se encontraba mal de salud, mientras que el segundo ciudadano quiso hacerse pasar por su progenitor, Climaco Pacco Chaco.

¿Cómo procedieron las autoridades frente a esta situación?

En principio, la irregularidad fue advertida por personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y miembros de mesa antes de que se concretara el acto. Luego, los sometieron a pruebas biométricas dactilares que confirmaron que ninguno de los imputados coincidía con la identidad de los documentos que portaban.

Tras ello, el caso se llevó a la vía judicial y durante las audiencias virtuales, desarrolladas el 13 de abril, los involucrados aceptaron los cargos formulados por el Ministerio Público y se acogieron al beneficio de la terminación anticipada. Así, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chumbivilcas sentenció a cada uno a 1 año y 3 meses de pena privativa de la libertad suspendida, bajo estrictas reglas de conducta.

Seguidamente, los sentenciados cumplieron con efectuar el pago inmediato de S/800 por concepto de reparación civil a favor del Estado, representado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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