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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

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Defensoría reporta casos de presunta suplantación de identidad en Arequipa y Puno durante Elecciones 2026

El organismo dio cuenta de que los implicados fueron intervenidos por la Policía. Además, informó que una tercera persona fue detenida por tener una orden judicial de arresto en su contra.

La entidad recordó que está prohibido detener a personas durante la jornada electoral, salvo caso flagrante de delito.
La entidad recordó que está prohibido detener a personas durante la jornada electoral, salvo caso flagrante de delito. | Foto: Defensoría del Pueblo

Más de 27 millones de peruanos estuvieron llamados a votar este domingo 12 de abril en el marco las Elecciones Generales 2026 en Perú. Según la ONPE, el 99,8% de mesas de sufragio se logró instalar a nivel nacional y el proceso logró avanzar casi en su totalidad, pese a algunos retrasos en el despliegue de material electoral en la capital.

El panorama en las regiones también se desarrolló con normalidad, salvo algunas excepciones. Tal es el caso de Arequipa y Puno, donde las autoridades detectaron dos casos de presunta suplantación de identidad durante la jornada de votaciones, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

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Posible usurpación de identidad en el interior del país

Los reportes se presentaron en el local de votación del Centro Educativo Santa Rosa de Lima, nivel secundario, de Alto Selva Alegre (Arequipa), así como en la I. E. Túpac Amaru II del distrito de Conduriri, en la provincia de El Collao (Puno).

Sobre el primer caso, la fiscal de prevención del delito Ana Cordero, señaló a TV Perú que se trataría de una confusión que se habría originado debido a que una persona firmó en un espacio del acta de votación que no le correspondía. Cuando llegó el segundo ciudadano, se dio con la sorpresa de que su lugar había sido firmado, por lo que procedió a hacer la denuncia en la comisaría local, dijo. De momento, no hay mayor información sobre la segunda situación.

Entidad cuestiona detención de involucrados

Según el órgano defensorial, las personas implicadas habrían sido intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP). Lo mismo habría ocurrido con una tercera persona detenida por orden judicial en las inmediaciones del local de votación I. E. Alberto Flores, en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla (Arequipa).

Ante ello, recordaron que la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 343, dispone que “ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión el día de las elecciones, ni veinticuatro horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo caso de flagrante delito”, y exhortaron a la PNP a respetar esta normativa.

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