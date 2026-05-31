Conciertos de Junio en Perú 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Lima este mes

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Junio del 2026 llega cargado de conciertos y espectáculos musicales para todos los gustos en Lima. Desde el esperado regreso de Ricardo Arjona hasta shows de cumbia, pop noventero, rock y eventos especiales por el Día del Padre, miles de fanáticos podrán disfrutar de presentaciones en vivo durante todo el mes. Artistas y agrupaciones como Corazón Serrano, Magneto, Kabrönes y Pamela Franco encabezan una cartelera que promete reunir a públicos de distintas generaciones.

Si estás buscando planes para salir en pareja, disfrutar con amigos o compartir una jornada musical en familia, junio será uno de los meses más movidos del calendario de espectáculos en Lima. A continuación, conoce las fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para algunos de los conciertos más importantes confirmados en Perú este 2026.

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Kabrönes – 5 de junio

La agrupación Kabrönes, integrada por exmiembros de Mägo de Oz, ofrecerá un concierto el 5 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están disponibles desde S/99 y pueden adquirirse mediante Joinnus. El show está dirigido especialmente a seguidores del rock y folk metal en español.

Corazón Serrano – 12 de junio

Corazón Serrano se presentará el 12 de junio en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. El espectáculo está programado desde las 8:00 p. m. y las entradas parten desde S/70 en zona general, mientras que las ubicaciones VIP alcanzan los S/90. También existen boxes grupales con precios diferenciados. La venta está habilitada mediante plataforma oficial del evento.

Shame – 13 de junio

La banda británica Shame llegará a Lima el 13 de junio con una presentación en el Centro de Convenciones Leguía (Yield Rock). El espectáculo comenzará a las 9:00 p. m. y las entradas se venden desde S/160 a través de Ticketmaster.

Cumbia para Papá con Pamela Franco – 21 de junio

Uno de los eventos especiales por el Día del Padre será ‘Cumbia para Papá’, programado para el 21 de junio en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, en Cercado de Lima. El ingreso será desde las 12:30 p. m. y el show contará con Pamela Franco y Orquesta. Las entradas tienen precios desde S/119 en tarifa regular, mientras que las zonas VIP y Super VIP cuestan S/139 y S/149, respectivamente. La venta está disponible en Ticketmaster.

Ricardo Arjona - 26 de junio

Ricardo Arjona regresará a Lima el viernes 26 de junio de 2026 con su gira ‘Lo que el Seco no dijo’ en el Estadio Nacional. El concierto iniciará a las 8:30 p. m. y las entradas están disponibles a través de Teleticket. Los precios van desde S/165 en la zona Norte hasta S/598 en Platinum Central, dependiendo de la ubicación elegida.

Magneto – 28 de junio

La agrupación mexicana Magneto regresará a Lima el 28 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con un concierto programado para las 8:00 p. m. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y el show promete un recorrido por los éxitos noventeros que marcaron a toda una generación.