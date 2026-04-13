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Sociedad

Confirmado | Minedu anuncia lista oficial de colegios que no tendrán clases este 14 de abril

Alumnos de trece colegios se quedarán en casa un día adicional debido a los comicios extraordinarios de este 13 de abril, tras problemas en la jornada electoral del domingo.

Minedu anuncia suspensión de clases presenciales este martes 14 de abril para colegios que fueron locales de votación
Minedu anuncia suspensión de clases presenciales este martes 14 de abril para colegios que fueron locales de votación | Difusión

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la suspensión de clases presenciales este martes 14 de abril en 13 instituciones educativas de Lima Metropolitana que fueron utilizadas como locales de votación, luego de la ampliación extraordinaria de la jornada electoral.

La medida responde a los retrasos registrados durante las Elecciones Generales de Perú 2026, que obligaron a extender el proceso de votación el lunes 13 de abril en diversos distritos de Lima Sur. Según informó el sector, la suspensión busca facilitar las labores de limpieza, reorganización y cierre adecuado de los recintos escolares.

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JNE: ¿cuántos peruanos se quedaron sin votar el domingo?

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones indicó que más de 52.000 ciudadanos se vieron afectados inicialmente al no poder votar el domingo 12 de abril debido a problemas en la distribución del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas de sufragio.

Ante esta situación, los locales de votación en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac reabrieron el lunes 13 desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., permitiendo que los electores pendientes puedan ejercer su derecho al voto.

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Lista de colegios sin clases el 14 de abril

San Juan de Miraflores

  • IE Parroquial Virgen de la Asunción
  • IE 6041 Alfonso Ugarte
  • IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

  • IE 7078 Virgen de Chapi
  • IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla
  • IE 7104 Ramiro Prialé Prialé
  • IE 6023 Julio C. Tello Rojas
  • IE 7239 Santísimo Salvador
  • IE 7267 Señor de los Milagros
  • IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

  • IE 7261 Santa Rosa de Collanac
  • IEP El Universo de César Vallejo
  • IE Parroquial Virgen del Rosario

La ampliación de la jornada electoral fue solicitada por la Defensoría del Pueblo, tras advertir fallas logísticas que pusieron en riesgo la participación de miles de ciudadanos.

En ese contexto, las autoridades priorizaron garantizar el derecho al voto y el adecuado cierre del proceso electoral, incluso si ello implicaba extender las actividades y suspender temporalmente las clases en los colegios involucrados.

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