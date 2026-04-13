Minedu anuncia suspensión de clases presenciales este martes 14 de abril para colegios que fueron locales de votación | Difusión

Minedu anuncia suspensión de clases presenciales este martes 14 de abril para colegios que fueron locales de votación | Difusión

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la suspensión de clases presenciales este martes 14 de abril en 13 instituciones educativas de Lima Metropolitana que fueron utilizadas como locales de votación, luego de la ampliación extraordinaria de la jornada electoral.

La medida responde a los retrasos registrados durante las Elecciones Generales de Perú 2026, que obligaron a extender el proceso de votación el lunes 13 de abril en diversos distritos de Lima Sur. Según informó el sector, la suspensión busca facilitar las labores de limpieza, reorganización y cierre adecuado de los recintos escolares.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

JNE: ¿cuántos peruanos se quedaron sin votar el domingo?

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones indicó que más de 52.000 ciudadanos se vieron afectados inicialmente al no poder votar el domingo 12 de abril debido a problemas en la distribución del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas de sufragio.

Ante esta situación, los locales de votación en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac reabrieron el lunes 13 desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., permitiendo que los electores pendientes puedan ejercer su derecho al voto.

Lista de colegios sin clases el 14 de abril

San Juan de Miraflores

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Prialé Prialé

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario

La ampliación de la jornada electoral fue solicitada por la Defensoría del Pueblo, tras advertir fallas logísticas que pusieron en riesgo la participación de miles de ciudadanos.

En ese contexto, las autoridades priorizaron garantizar el derecho al voto y el adecuado cierre del proceso electoral, incluso si ello implicaba extender las actividades y suspender temporalmente las clases en los colegios involucrados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.