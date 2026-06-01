Cultura Profética, la icónica banda puertorriqueña de reggae, regresará a Lima el 8 de octubre para presentar su séptimo álbum y repasar sus mayores éxitos. | Foto: difusión.

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La banda puertorriqueña Cultura Profética llegará a Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos y presentar las nuevas canciones de su séptimo álbum de estudio. Asimismo, repasará los mayores éxitos de su trayectoria, incluidas canciones emblemáticas como 'La Complicidad', 'Ilegal', 'Saca, prende y sorprende', 'Para estar', 'Nada que perder' y 'Le da igual', entre otras.

Con más de dos décadas de carrera, el grupo referente del reggae ha construido un lenguaje propio y un estilo que fusiona reggae roots, jazz, soul y ritmos caribeños, y se ha consolidado como un referente de la música latinoamericana.

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Cultura Profética vuelve a Lima este 2026

La agrupación puertorriqueña se presentará en Lima este 8 de octubre en Costa 21, como parte de su gira 2026. En esta nueva etapa, se unió oficialmente a Rimas Entertainment, una de las discográficas más influyentes de la escena musical actual.

Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva de hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank el 4 y 5 de junio desde las 10.00 a. m. (capacidad limitada). Los precios varían entre S/194 y S/338.

Entradas para Cultura Profética en Lima. Foto: difusión.

Trayectoria de Cultura Profética

La banda puertorriqueña, integrada por Willy, Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo), continúa cautivando al mundo, siempre fiel a sus raíces, con la potencia de su identidad y una destreza musical que la ha acompañado durante casi tres décadas.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ganadora del Latin Grammy en 2020 en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco 'Sobrevolando' ha recibido múltiples reconocimientos por su aporte musical y cultural. Destaca por su autenticidad, su independencia artística y la calidad de sus presentaciones en vivo.