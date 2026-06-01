HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
Entretenimiento

Cultura Profética concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket

La agrupación, con más de 20 años de trayectoria, fusiona reggae, jazz y ritmos caribeños y se ha convertido en un referente de la música latinoamericana.


Cultura Profética, la icónica banda puertorriqueña de reggae, regresará a Lima el 8 de octubre para presentar su séptimo álbum y repasar sus mayores éxitos.
Cultura Profética, la icónica banda puertorriqueña de reggae, regresará a Lima el 8 de octubre para presentar su séptimo álbum y repasar sus mayores éxitos. | Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La banda puertorriqueña Cultura Profética llegará a Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos y presentar las nuevas canciones de su séptimo álbum de estudio. Asimismo, repasará los mayores éxitos de su trayectoria, incluidas canciones emblemáticas como 'La Complicidad', 'Ilegal', 'Saca, prende y sorprende', 'Para estar', 'Nada que perder' y 'Le da igual', entre otras.

Con más de dos décadas de carrera, el grupo referente del reggae ha construido un lenguaje propio y un estilo que fusiona reggae roots, jazz, soul y ritmos caribeños, y se ha consolidado como un referente de la música latinoamericana.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Conciertos en Perú junio 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas

lr.pe

Cultura Profética vuelve a Lima este 2026

La agrupación puertorriqueña se presentará en Lima este 8 de octubre en Costa 21, como parte de su gira 2026. En esta nueva etapa, se unió oficialmente a Rimas Entertainment, una de las discográficas más influyentes de la escena musical actual.

Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva de hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank el 4 y 5 de junio desde las 10.00 a. m. (capacidad limitada). Los precios varían entre S/194 y S/338.

Entradas para Cultura Profética en Lima. Foto: difusión.

Entradas para Cultura Profética en Lima. Foto: difusión.

PUEDES VER: Corazón Serrano en Costa 21: precios, zonas y descuentos para el concierto ‘Acceso al corazón 4’

lr.pe

Trayectoria de Cultura Profética

La banda puertorriqueña, integrada por Willy, Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo), continúa cautivando al mundo, siempre fiel a sus raíces, con la potencia de su identidad y una destreza musical que la ha acompañado durante casi tres décadas.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ganadora del Latin Grammy en 2020 en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco 'Sobrevolando' ha recibido múltiples reconocimientos por su aporte musical y cultural. Destaca por su autenticidad, su independencia artística y la calidad de sus presentaciones en vivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos en Perú junio 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas

Conciertos en Perú junio 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas

LEER MÁS
Cantante Tini sufre corte en pleno concierto en el Estadio Nacional y pide ayuda a su equipo de trabajo

Cantante Tini sufre corte en pleno concierto en el Estadio Nacional y pide ayuda a su equipo de trabajo

LEER MÁS
Cantante Briella llega a Lima por primera vez: fecha, lugar y entradas para ver a la artista venezolana

Cantante Briella llega a Lima por primera vez: fecha, lugar y entradas para ver a la artista venezolana

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Perú junio 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas

Conciertos en Perú junio 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro revela qué relación mantiene con Jefferson Farfán: “No es la primera vez que lo decimos”

Xiomy Kanashiro revela qué relación mantiene con Jefferson Farfán: “No es la primera vez que lo decimos”

LEER MÁS
Final Yo Soy Grandes Batallas 2026 EN VIVO: Raphael se consagra como el campeón de la temporada al derrotar a Pedro Infante

Final Yo Soy Grandes Batallas 2026 EN VIVO: Raphael se consagra como el campeón de la temporada al derrotar a Pedro Infante

LEER MÁS
El origen y la evolución de la marinera norteña

El origen y la evolución de la marinera norteña

LEER MÁS
Armonía 10: ¿Qué pasó con la agrupación y por qué ahora existen dos orquestas con el mismo nombre?

Armonía 10: ¿Qué pasó con la agrupación y por qué ahora existen dos orquestas con el mismo nombre?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025