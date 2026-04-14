Sociedad

Crean nueva universidad nacional en esta región del Perú: ¿qué carreras ofrecerá y dónde estará?

La nueva universidad iniciará sus actividades con programas en Derecho, Ciencias de la Salud, Arquitectura e Ingenierías, entre otros, y podrá ampliar su oferta académica de acuerdo con las necesidades nacionales.

El Congreso de la República oficializó este martes 14 de abril la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, una nueva institución pública que ofrecerá cinco facultades y 23 carreras profesionales, orientadas a cubrir la demanda laboral local, regional e internacional.

La medida fue establecida mediante la Ley N.° 32578 y dispone que la universidad se ubique en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, en la región Puno. Además, contará con departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y de posgrado, en concordancia con la Ley Universitaria.

¿Qué carreras ofrecerá la nueva Universidad Tecnológica Intercultural de Pomata?

La norma establece que la casa de estudios iniciará con cinco facultades:

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

  1. Derecho
  2. Psicología

Facultad de Ciencias Económicas

  1. Economía
  2. Contabilidad

Facultad de Ciencias de la Salud

  1. Medicina Humana
  2. Odontología
  3. Enfermería

Facultad de Arquitectura e Ingenierías

  1. Arquitectura y Urbanismo
  2. Ingeniería Topografía y Agrimensura
  3. Ingeniería Industrial y Textil
  4. Ingeniería Civil
  5. Ingeniería Ambiental y Forestal
  6. Ingeniería de Inteligencia Artificial
  7. Ingeniería Ambiental
  8. Ingeniería de Sistemas
  9. Ingeniería Agronómica
  10. Ingeniería Industrial Intercultural
  11. Ingeniería Pesquera Industrial
  12. Ingeniería Agropecuaria Industrial
  13. Ingeniería Textil y Confecciones

Facultad de Educación Intercultural y Humanidades

  1. Educación Inicial Intercultural
  2. Educación Primaria Intercultural
  3. Educación Secundaria Intercultural (especialidades en Lengua y Literatura Intercultural y Matemática Intercultural)

La ley también precisa que la universidad podrá ampliar su oferta académica en función de las necesidades locales, regionales y nacionales, siempre en concordancia con los estándares de calidad universitaria establecidos. Asimismo, una comisión organizadora, designada por el Ministerio de Educación, será la encargada de aprobar los documentos de gestión administrativa y académica para su implementación.

