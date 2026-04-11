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Sociedad

Senamhi activa alerta amarilla en la costa peruana por fenómeno meteorológico con vientos moderados

Los vientos alcanzarán hasta 38 km/h en Ica, 34 km/h en la costa centro, 32 km/h en la costa norte y 20 km/h en la costa sur. Las regiones más afectadas incluyen Áncash, Arequipa, Ica y Lima, entre otras.

Senamhi advierte incremento de velocidad del viento en la costa peruana
Senamhi advierte incremento de velocidad del viento en la costa peruana | Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, del sábado 11 al lunes 13 de abril, se registrará un incremento de la velocidad del viento en la costa peruana, con intensidades ligeras a moderadas. El fenómeno, clasificado con nivel de alerta amarilla, tendrá una duración aproximada de 61 horas y podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 138, el evento comenzará a las 10.00 a. m. e incluirá cobertura nubosa con presencia de niebla o neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en zonas cercanas al litoral.

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Regiones afectadas y velocidades previstas

El pronóstico indica que los vientos alcanzarán velocidades cercanas a 32 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la costa centro, aproximadamente 20 km/h en la costa sur y hasta 38 km/h en la costa de Ica.

Las zonas potencialmente afectadas comprenden Áncash (Casma, Huarmey, Santa), Arequipa (Caravelí), Ica (Chincha, Nasca, Pisco e Ica), La Libertad (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú), Lambayeque (Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque), Lima (Barranca, Cañete, Huaral y Huaura), Piura (Paita, Sullana, Sechura y Piura) y la provincia constitucional del Callao.

Recomendaciones ante el fenómeno meteorológico

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, a fin de verificar el estado de la infraestructura y prevenir riesgos para la población.

La entidad recomendó asegurar techos, reforzar los vidrios de las ventanas y fijar estructuras que puedan desprenderse por acción del viento. También aconsejó mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y elementos inestables.

En zonas costeras, sugirió amarrar adecuadamente las embarcaciones para evitar incidentes. Además, recomendó usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y, ante la presencia de síntomas respiratorios o reacciones alérgicas, acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna.

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