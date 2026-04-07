Muere en UCI paciente baleado que sobrevivió a ataque de falsos enfermeros en hospital de Trujillo
El hombre permanecía internado con pronóstico reservado. Los ataques que sufrió estarían vinculados a una disputa entre bandas criminales por el control de cobro de cupos en la ciudad.
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Tras más de dos semanas internado en el Hospital Regional Docente de Trujillo, las autoridades informaron el deceso de Jarwis Eduardo Castillo Castro (32), quien ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser baleado y sobrevivió a un intento de ataque dentro del propio establecimiento sanitario.
Según el gerente regional de Salud de La Libertad, el paciente presentaba un cuadro crítico, con pronóstico reservado y múltiples complicaciones derivadas de un trauma abdominal por herida de bala. Pese a que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, no resistió y falleció el lunes 6 de abril.
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Lo intentaron matar dos veces
Castillo permanecía internado en la UCI del nosocomio desde el 21 de marzo tras ser víctima de un atentado a balazos mientras se encontraba bebiendo alcohol con un grupo de amigos en la calle del distrito de Florencia de Mora.
Lo que más llamó la atención de su caso, sin embargo, fue que días después, el 26 de marzo, su vida volvió a estar en peligro, luego de que desconocidos ingresaran al centro hospitalario haciéndose pasar por personal de salud para administrarle una sustancia desconocida.
Tres personas bajo investigación
A raíz de ese último intento de homicidio, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Nilson David Chávez Castañeda, alias 'Loco Jeringa'; Juan Carlos Sánchez Noriega, alias 'el Sínico'; y Helen Antuanet Virgo Villar.
Además, las autoridades investigan a un trabajador del hospital que habría facilitado el ingreso de los implicados. Las primeras hipótesis apuntan a que el atentado estaría vinculado a una disputa entre bandas criminales por el control de cobro de cupos en Trujillo.
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