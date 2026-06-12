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Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se convierte en el primero en alcanzar una fortuna de un billón de dólares

Las acciones de SpaceX abrieron con un avance del 21%, lo que valoró a la compañía por encima de los 2 billones de dólares y consolidó a Elon Musk como la persona más rica del mundo.

A pesar de la celebración por el éxito de la OPI, Musk permaneció en Texas, donde supervisó el lanzamiento de 29 satélites Starlink. Foto: Composición LR/AFP.
A pesar de la celebración por el éxito de la OPI, Musk permaneció en Texas, donde supervisó el lanzamiento de 29 satélites Starlink. Foto: Composición LR/AFP.
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El empresario Elon Musk alcanzó un hito sin precedentes al convertirse en la primera persona en la historia en superar una fortuna estimada de 1 billón de dólares, impulsado por el fuerte repunte de las acciones de SpaceX en su estreno en la bolsa de valores de Estados Unidos, confirmó Bloomberg Línea.

La compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial abrió su cotización en el Nasdaq con gran demanda y registró un avance de más de 21% en las primeras transacciones, un movimiento que elevó la valoración de mercado de la empresa por encima de los 2 billones de dólares, según reportó CNBC.

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Las acciones comenzaron a cotizar en torno a US$150, por encima del precio inicial de oferta de US$135 por título, y llegaron a tocar los US$168,75 durante la jornada. Musk posee aproximadamente el 42% del capital accionario, lo que consolidó su posición como la persona más rica del planeta, según la lista de Forbes 2026.

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Un ascenso único e importante para Elon Musk

El ascenso bursátil de SpaceX se atribuye tanto al interés de los mercados en su negocio de tecnología espacial y de inteligencia artificial como a su sinergia con xAI y otras empresas bajo el liderazgo de Musk, incluidas Tesla y la red social X.

La oferta pública inicial (OPI), valorada en unos US$75.000 millones, se convirtió de inmediato en una de las más grandes de la historia y atrajo una demanda de más de US$350.000 millones de inversores institucionales y minoristas.

Entre los mayores pedidos figuran los de BlackRock Inc., que intentó adquirir cerca de US$5.000 millones en acciones, además de órdenes significativas del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y de la Autoridad de Inversiones de Kuwait.

Una cauta celebración del billonario

Mientras sus ejecutivos y familiares estuvieron presentes en el Nasdaq MarketSite para celebrar el debut, Musk permaneció en la sede de Starbase, Texas. Minutos antes de que se abrieran las operaciones en Wall Street, SpaceX lanzó al espacio 29 satélites Starlink desde Cabo Cañaveral, Florida, lo que subrayó la dualidad de sus operaciones entre la exploración espacial y los mercados financieros.

En una transmisión en vivo en X, el ahora billonario se refirió a los orígenes modestos de la empresa y expresó su asombro por la magnitud del evento bursátil, al recordar que su empresa comenzó “en un almacén de El Segundo” y calificar de “increíble” su evolución hasta convertirse en un gigante cotizado.

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