Sicarios asesinan a ingeniero frente a su esposa e hija de 5 años en pleno Viernes Santo en Trujillo

El hombre falleció mientras era trasladado a un centro de salud. | Composición LR / Difusión

El hombre falleció mientras era trasladado a un centro de salud. | Composición LR / Difusión

La delincuencia y el sicariato continúan ganando terreno en Trujillo. La mañana del Viernes Santo, un ingeniero perdió la vida tras ser baleado mientras se trasladaba en su auto junto a su esposa e hija por las calles del distrito de La Esperanza.

Según información preliminar, la víctima, identificada como Alcides Oscar Lavado De La Cruz, fue sorprendida por su atacante, quien le disparó en varias oportunidades cuando se encontraba estacionado al costado del parque Arcoíris.

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Ataque quedó registrado

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, se observa a un desconocido que desciende del lado del copiloto de un carro rojo y camina en dirección a Lavado, quien se encontraba junto a sus seres queridos dentro de una unidad vehicular.

Sin mediar palabra, el pistolero dispara contra el padre de familia, pese a la presencia de su hija de apenas cinco años, para luego subirse a su vehículo, en el que lo esperaba su cómplice. Unos segundos después, sin embargo, vuelve a bajar del auto y realiza otros disparos más antes de huir de la escena del crimen.

Padre de familia falleció

Tras lo ocurrido, la víctima perdió el control del carro y fue auxiliada por los vecinos de la zona, quienes lo trasladaron a un centro de salud, donde lamentablemente llegó como cadáver. Su esposa resultó con una herida en el pecho, mientras que su hija salió ilesa, aunque quedó en estado de shock.

Finalmente, las autoridades policiales informaron que ya están realizando las diligencias correspondientes para dar con los responsables de este nuevo hecho sangriento.

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