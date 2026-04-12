Peruanos en Chile denuncian desorden en Elecciones 2026: “Hubiera preferido pagar la multa”

La jornada electoral de este domingo 12 de abril en Santiago de Chile se vio empañada por graves denuncias de desorden y falta de organización durante las Elecciones Generales 2026. Pese a que el Consulado General había anunciado un despliegue logístico que incluía buses de acercamiento y la habilitación de más de 217 mesas para recibir a unos 113,000 electores, la realidad en los centros de votación conocido como Espacio Riesco, reconocido recinto de convenciones y eventos más grande y moderno del país sureño, fue radicalmente distinta.

El proceso colapsó ante filas interminables y desbordadas que complicaron la labor del personal de seguridad, que apenas lograba contener el flujo de personas en un ambiente de caos generalizado. Pese a que la jornada debía comenzar a las 7:00 a.m., reportes señalaron que muchas de las mesas de sufragio iniciaron sus funciones al mediodía. Ante este escenario, muchos compatriotas que acudieron desde temprano expresaron su profunda indignación por la falta de previsión.

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Según los testimonios recogidos, la ausencia de los buses de acercamiento obligó a las familias peruanas a trasladarse por sus propios medios y a realizar largas caminatas para llegar al recinto, solo para encontrarse con un escenario de caos absoluto.

“Horrible la espera, hemos caminado un montón y ahora la semejante cola que hay. Nosotros hemos estado esperando los buses (de acercamiento) al local, pero no había. Nos hemos venido por nuestros medios. Fue todo un engaño. Hay un caos. Hay que tener harta paciencia”, mencionó una ciudadana peruana en America Televisión.

La indignación se acentuó entre los residentes de larga data, quienes contrastaron la desorganización actual con la eficiencia de procesos anteriores, lamentando la pérdida de locales descentralizados que evitaban las aglomeraciones actuales.

“Hay mucho desorden. Estamos pidiendo información de aquí para allá. Llevó 15 años viviendo en Chile. Antes era más ordenado, teníamos más colegios para votar y no había estas filas”, mencionó una joven votante.

La ausencia de orientadores de la ONPE obligó a los votantes a ayudarse entre sí para localizar sus mesas, una tarea crítica para los adultos mayores con dificultades tecnológicas. Este vacío institucional, sumado al caos logístico, desató una profunda indignación entre los ciudadanos, quienes aseguraron que habrían preferido pagar la multa antes que enfrentar tan deficiente organización.

“No hay personal de Onpe Perú (que te ayude con la información) Hemos tenido que ayudar a muchas señoras porque no conocen de tecnología. Muy mal organizado. Yo soy muy responsable y he hecho ese sacrificio (de venir) sino hubiera preferido pagar mi multa de 20.000 pesos chilenos”, señaló una madre peruana.