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Denuncian falta de laptops e impresoras malogradas en las Elecciones 2026: hasta 3 horas de demora

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han instado a la ONPE a resolver las incidencias para asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin complicaciones.

Las Elecciones 2026 en Lima enfrentan retrasos significativos en la instalación de mesas de votación, donde la falta de equipos y problemas técnicos son la causa principal.
Las Elecciones 2026 en Lima enfrentan retrasos significativos en la instalación de mesas de votación, donde la falta de equipos y problemas técnicos son la causa principal. | Composición LR

Las Elecciones 2026 registran serios retrasos en la instalación de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima, principalmente por la falta de equipos tecnológicos, fallas en impresoras y problemas de conectividad en sistemas implementados por la ONPE. En algunos locales, la demora para iniciar la votación alcanza hasta tres horas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, en locales como Innova Schools de Surco solo se habían instalado 14 de 40 mesas hacia las 9.30 a. m., debido a la ausencia de al menos 16 laptops necesarias para el escrutinio. Ante esta situación, se dispuso iniciar el proceso de manera manual.

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Problemas en centros de votación

En otros puntos, como la IE FAP Manuel Polo Jiménez, varias mesas no pudieron habilitarse por fallas en impresoras, mientras que en la IE Jorge Chávez apenas 2 de 34 mesas habían iniciado la votación por problemas en el reconocimiento facial y equipos informáticos.

La situación se repite en distintos centros de votación donde, pese a la llegada del material electoral, los inconvenientes técnicos impiden avanzar con normalidad.

En la Universidad de Lima y otros locales de Surco, incluso se reportó que no se había instalado ninguna mesa en las primeras horas de la jornada por la demora en la entrega de material y fallas en los sistemas. Asimismo, en colegios como Champagnat y Vasil Levski, los problemas para imprimir actas obligaron a considerar el uso de formatos manuales.

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Más percances en las Elecciones 2026

A estos inconvenientes se suma la falta de internet en varios centros, lo que dificulta el funcionamiento de plataformas digitales como el sistema STAE. En algunos casos, las autoridades electorales exhortaron al personal de la ONPE a tomar medidas inmediatas, mientras que electores expresaron su malestar por las largas colas y la demora para ejercer su derecho al voto.

Pese a las fallas logísticas y técnicas, hasta el momento no se han reportado incidencias de carácter penal en la mayoría de locales de votación. Sin embargo, la jornada electoral avanza con dificultades que evidencian fallas en la implementación del sistema tecnológico a nivel nacional.

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo exhortaron a las autoridades de ONPE a subsanar las incidencias para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho sin mayores complicaciones.

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