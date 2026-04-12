Colegio en Manchay tampoco habría recibido material electoral: "No figura en lista de la ONPE"

Las votaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026 se vieron marcadas en Lima Metropolitana por la falta de material electoral en 15 locales de sufragio. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), esto impidió la instalación de 211 mesas y el ejercicio del derecho al voto de 63.300 electores en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, distritos ubicados al sur de la capital.

Aunque las autoridades electorales dispusieron que los comicios continúen el 13 de abril en los centros que se vieron afectados, un grupo de ciudadanos en Manchay denunció que esto no solucionaría su situación, ya que el establecimiento en el que debían votar y al que tampoco llegó la documentación respectiva, no forma parte de la lista de centros afectados que difundió la ONPE durante el día.

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Otra institución que se vio afectada

Según informó RPP, el colegio El Universo de César Vallejo de Manchay no habría recibido el material para sufragar este domingo 12 de abril, lo cual llevó a los vecinos a permanecer en los exteriores de este recinto hasta horas de la noche reclamando por la privación de su derecho a participar en las elecciones.

Los denunciantes aseguraron que, pese a esa situación, esta escuela no fue incluida en la lista que la ONPE difundió más temprano al comunicar los puntos afectados. “No figura (en la lista). Tenemos derecho a votar, desde la mañana estoy viniendo y ni si quiera nos da declaraciones (personal de) la ONPE”, señaló una de las perjudicadas.

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En efecto, si bien El Universo de César Vallejo de Manchay no fue incluido en la lista que inicialmente la ONPE difundió, en un nuevo comunicado emitido la noche de este domingo, el Ministerio de Educación sí lo consideró como uno de los centros en los que se extenderán las votaciones durante el lunes 13 de abril, junto a otras 12 instituciones.

La lista completa es la siguiente:

San Juan de Miraflores:

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín:

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Priale Priale

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacamac:

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario

En estos locales, las mesas se instalarán entre las 7.00 a. m. y 2.00 p. m. y las personas tendrán oportunidad de sufragar hasta la 6.00 p. m., según la disposición de las autoridades electorales. El Ejecutivo anunció que brindará todas las facilidades para que la jornada se realice con normalidad y con las garantías de seguridad debidas.

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