Alineaciones Bolivia vs Irak: probables formaciones del partido por la final del repechaje al Mundial 2026

A todo o nada. Bolivia se juega la vida ante Irak, este martes a las 10.00 p. m., por en el último capítulo del repechaje. El ganador accede a la fase de grupos del Mundial 2026. Por este motivo, el representante sudamericano pondrá su mejor once titular para concretar la hazaña. Sin embargo, Irak parte como favorito al ser una selección aguerrida y peligrosa en fricción.

La Verde avanzó a esta fase tras vencer a Surinam con un marcador de 2-1. Ahora se enfrentará a los Leones de Mesopotamia en el Estadio BBVA de Monterrey. Sin duda, un desafío que puede meterlos en la historia del fútbol. La última vez fue en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Alineaciones posibles de Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial 2026

Óscar Villegas no planea realizar modificaciones significativas, dado que no se registraron lesiones durante el encuentro contra Surinam. Por lo tanto, Guillermo Viscarra mantendrá su posición en el arco, mientras que en la delantera estarán 'Miguelito' Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.

Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak el repechaje al Mundial 2026?

Nadie quiere perderse el esperado cruce entre Bolivia e Irak por un boleto al Mundial 2026. En Perú, el horario confirmado, arranca desde las 10.00 p. m. y en otras zonas tendrán que madrugar. Por ende, La República Deportes te juega los horarios.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Brasil: 12.00 a. m.

¿Dónde ver Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial 2026?

La cobertura del partido entre Bolivia e Irak por el repechaje mundialista será realizada por DSPorts, que transmitirá el decisivo encuentro a través de su plataforma de streaming DGO, disponible para toda Sudamérica.