HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, jueves 9 de abril de 2026, con orientación en amor, salud y trabajo para los doce signos zodiacales.

Horóscopo del jueves 9 de abril con Jhan Sandoval
Horóscopo del jueves 9 de abril con Jhan Sandoval | Composición LR

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para este jueves 9 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del jueves 9 de abril?

  • Aries: Caer nuevamente en peleas con esa persona que sabes actúa como un enemigo no será la solución. Esta vez debes evadirla, ser indiferente y no responder a sus ataques. Esto la desconcertará. 
  • Tauro: Alguien que considera cometes errores en la ejecución de tu labor te exigirá que argumentes los motivos de tus estrategias. Tus fundamentos son válidos y nadie podrá contradecirte. 
  • Géminis: Un tema familiar te obligará a cancelar actividades que tenías previamente pactadas. El tiempo que le dediques a los tuyos es clave para que todo pueda resolverse. No pierdas la paciencia.
  • Cáncer: Te están presionando demasiado. La carga laboral es exagerada y no cuentas con el apoyo necesario para poder avanzar como te lo exigen. Es el momento de poner en claro tus condiciones. 
  • Leo: Cuida tus palabras. Es posible que alguien considere que tus comentarios esconden cierto sarcasmo o ironía. Evita esta mala interpretación o, de lo contrario, podrían surgir confrontaciones. 
  • Virgo: Notarás la mala intención de un compañero, sus comentarios buscarán provocarte y conducirte a un conflicto que es mejor evitar. Tu paz y tu tranquilidad no tienen precio. Recuérdalo.
  • Libra: Una amistad que ha prometido apoyarte no ha cumplido con su palabra. Alguien que te aprecia notará tu malestar y hará todo lo posible por ayudarte. Hoy recuperas el control y avanzarás.
  • Escorpio: Trabajarás con una persona de gran experiencia y conocimiento. Su orientación te permitirá resolver problemas, además aprenderás métodos y técnicas que favorecerán a tu carrera. 
  • Sagitario: Estás rehusándote a escuchar a otras personas, cuando lo que más necesitas en este momento es orientación. Nadie está en tu contra. Sé flexible, déjate orientar y todo cambiará a tu favor. 
  • Capricornio: Esa alianza que están proponiéndote es favorable y te permitirá crecer profesionalmente. En el amor, esa persona supera sus dudas y te propone iniciar una relación. Acéptala. 
  • Acuario: No pierdas la paciencia y sé tolerante con aquellos que piensan de una manera diferente. Podrías tener conflictos con un compañero que no aprueba tus estrategias. Evita tensiones.
  • Piscis: Surgen cambios radicales a nivel laboral. Es posible que abandones una actividad para dedicarte a otra que será mucho más productiva. En el amor, luego de esa pelea llega la reconciliación. 

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER DE LA LITOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 6 de abril, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 6 de abril, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de abril, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de abril, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 9 de abril: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de abril, según Jhan Sandoval

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de abril de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de abril, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 8 de abril de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Moisés Tambini: “Tengo 91 años y de todos los Congresos que he visto, el actual es el peor de todos; es el Congreso más inmoral de la historia peruana”

Multa por no votar 2026: revisa cuánto pagarás si no vas a las urnas este domingo

Tacna: candidatos al Senado y Diputados en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025