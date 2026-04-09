➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para este jueves 9 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del jueves 9 de abril?

Aries: Caer nuevamente en peleas con esa persona que sabes actúa como un enemigo no será la solución. Esta vez debes evadirla, ser indiferente y no responder a sus ataques. Esto la desconcertará.

Tauro: Alguien que considera cometes errores en la ejecución de tu labor te exigirá que argumentes los motivos de tus estrategias. Tus fundamentos son válidos y nadie podrá contradecirte.

Géminis: Un tema familiar te obligará a cancelar actividades que tenías previamente pactadas. El tiempo que le dediques a los tuyos es clave para que todo pueda resolverse. No pierdas la paciencia.

Cáncer: Te están presionando demasiado. La carga laboral es exagerada y no cuentas con el apoyo necesario para poder avanzar como te lo exigen. Es el momento de poner en claro tus condiciones.

Leo: Cuida tus palabras. Es posible que alguien considere que tus comentarios esconden cierto sarcasmo o ironía. Evita esta mala interpretación o, de lo contrario, podrían surgir confrontaciones.

Virgo: Notarás la mala intención de un compañero, sus comentarios buscarán provocarte y conducirte a un conflicto que es mejor evitar. Tu paz y tu tranquilidad no tienen precio. Recuérdalo.

Libra: Una amistad que ha prometido apoyarte no ha cumplido con su palabra. Alguien que te aprecia notará tu malestar y hará todo lo posible por ayudarte. Hoy recuperas el control y avanzarás.

Escorpio: Trabajarás con una persona de gran experiencia y conocimiento. Su orientación te permitirá resolver problemas, además aprenderás métodos y técnicas que favorecerán a tu carrera.

Sagitario: Estás rehusándote a escuchar a otras personas, cuando lo que más necesitas en este momento es orientación. Nadie está en tu contra. Sé flexible, déjate orientar y todo cambiará a tu favor.

Capricornio: Esa alianza que están proponiéndote es favorable y te permitirá crecer profesionalmente. En el amor, esa persona supera sus dudas y te propone iniciar una relación. Acéptala.

Acuario: No pierdas la paciencia y sé tolerante con aquellos que piensan de una manera diferente. Podrías tener conflictos con un compañero que no aprueba tus estrategias. Evita tensiones.

Piscis: Surgen cambios radicales a nivel laboral. Es posible que abandones una actividad para dedicarte a otra que será mucho más productiva. En el amor, luego de esa pelea llega la reconciliación.

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