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Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Blanquiazules y 'santas' se enfrentan en el partido de ida por las finales de la Liga Peruana de Vóley. ¿Cuándo se juega el primer duelo entre Alianza Lima y San Martín?

Alianza Lima y San martín se enfrentan en una final después de 2 años. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima y San martín se enfrentan en una final después de 2 años. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima volverá a disputar una nueva final en la Liga Peruana de Vóley y esta vez lo hará ante San Martín. Al igual que en las fases anteriores, se jugarán partidos de ida y vuelta. En caso de igualdad en triunfos entre ambos clubes, se definirá al campeón en un extra game.

Las blanquiazules superaron de forma categórica a Géminis en las semifinales, mientras que las ‘santas’ tuvieron que ir hasta un tercer partido para lograr su clasificación a la gran final. Las dirigidas por Facundo Morando se hacen presentes por sexta vez consecutiva en las finales. Ahora, buscarán el tricampeonato cuando enfrenten a San Martín.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El duelo de ida por las finales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 19 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs San Martín?

El horario del partido de ida entre Alianza Lima y San Martín está programado para iniciar a las 5.00 p. m.

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¿En qué canal ver Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión por TV de este y todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley están a cargo de Latina, canal 2 en territorio peruano. Por lo tanto, este cotejo se podrá ver por dicha casa televisora. De igual forma, podrá verse a través de la página web de la misma señal.

Alianza Lima vs San Martín: últimos enfrentamientos

  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26
  • Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26
  • Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25
  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 03.05.25
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