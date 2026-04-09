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Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

Sigue aquí el Cienciano contra Juventud por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y el minuto a minuto del partido.

Cienciano deberá viajar a Uruguay para enfrentar a Juventud por la Copa Sudamericana. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Cienciano deberá viajar a Uruguay para enfrentar a Juventud por la Copa Sudamericana. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Cienciano vs Juventud EN VIVO juegan este jueves 9 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el Estadio Centenario, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llegó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer en la fase previa a Melgar. Ahora, el equipo cusqueño buscará iniciar con pie derecho cuando viaje a Uruguay para enfrentar a Juventud. Por el lado de su rival, no están teniendo un buen presente, ya que vienen de seis derrotas consecutivas.

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¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud?

Los equipos de Cienciano vs Juventud se enfrentan por la fecha 1 de la Copa Sudamericana. Este duelo se juega el jueves 9 de abril desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (10/04)

¿Dónde ver Cienciano vs Juventud?

El partido Cienciano vs Juventud por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, será transmitido por el canal DirecTV.

Alineaciones probables de Cienciano vs Juventud

  • Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Cavero, Souza, Robles, Barreto; Bandiera y Garcés.
  • Juventud: Sosa; Pernicone, Mas, Risso, Izaguirre; Lalindre, Roldán, Cecchini, Pereiro; Peralta, Alaniz y Mimbacas.

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¿Cómo ver Cienciano vs Juventud por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte al servicio de streaming DGO.

Pronóstico de Cienciano vs Juventud

Es un enfrentamiento muy parejo, por ello, las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Juventud por su condición de local en este duelo.

  • Betsson: gana Cienciano (3,35), empate (3,20), gana Juventud (2,12)
  • Betano: gana Cienciano (3,45), empate (3,30), gana Juventud (2,18)
  • Bet365: gana Cienciano (3,25), empate (3,10), gana Juventud (2,10)
  • 1XBet: gana Cienciano (3,35), empate (3,30), gana Juventud (2,12)
  • Coolbet: gana Cienciano (3,20), empate (3,45), gana Juventud (2,18)
  • Doradobet: gana Cienciano (3,50), empate (3,33), gana Juventud (2,20).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Juventud?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Centenario de Uruguay. Este escenario tiene capacidad para albergar 60.235 espectadores.

Últimos partidos de Cienciano

  • Cienciano 3-2 ADT | 03.04.26
  • Cienciano 3-0 FC Cajamarca | 20.03.26
  • Cusco 1-2 Cienciano | 15.03.26
  • Cienciano 3-1 Sport Boys | 09.03.26
  • Cienciano 2-1 Melgar | 05.03.26.

Últimos partidos de Juventud

  • Racing Montevideo 2-1 Juventud | 04.04.26
  • Juventud 1-2 Boston River | 30.03.26
  • CA Cerro 1-0 Juventud | 25.03.26
  • Juventud 0-1 Albion | 22.03.26
  • Danubio 4-1 Juventud | 16.03.26.
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