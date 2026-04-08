Es falso que la ONPE entregue lapiceros de tinta borrable para el voto ciudadano en las Elecciones Generales 2026

LO FALSO:

La ONPE entrega lapiceros de tinta borrable para el voto ciudadano. Hará lo mismo para las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

El video data de años atrás y se comparte con frecuencia durante periodos electorales en el Perú.

La ONPE y el JNE indican que el mito de utilizar lapiceros de tinta borrable para cometer “fraude electoral” no es reciente ni exclusivo de nuestro país, sino también de otros en Latinoamérica.

Ambas entidades han desmentido el contenido viralizado en reiteradas oportunidades a través de sus páginas web y redes sociales. La última vez ha sido el 8 de abril.

Así también, aseguran que para las Elecciones Generales 2026 se han adquirido lapiceros de tinta permanente y otros elementos a través de procesos de contratación pública, mismos que pueden ser consultados en el portal Perú Compras.

En redes sociales circula un video en el que un hombre afirma que se usarían lapiceros de tinta borrable para cometer fraude en las elecciones peruanas; sin embargo, esto ha sido desmentido en varias ocasiones por autoridades electorales. Tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han señalado que se trata de un mito que circula desde hace años y que los lapiceros utilizados en votaciones son convencionales, adquiridos mediante procesos públicos y distribuidos bajo medidas de control, con el fin de garantizar la integridad del voto ciudadano.

Detalles del contenido viralizado en redes sociales

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el domingo 12 de abril, circula en Facebook un video en el que un hombre cuenta cómo a su vecina —quien supuestamente habría sido miembro de mesa en Cajamarca— le entregaron un lapicero de tinta borrable durante unas elecciones pasadas.

Segundos después, intenta reforzar su afirmación realizando una demostración en vivo: firma un papel y luego aplica calor con un encendedor para hacer desaparecer la tinta. Luego incita a los ciudadanos a llevar sus propios lapiceros cuando voten, ya que, según él, existe un riesgo de manipulación o “fraude” si se usan los proporcionados en los locales de votación.

Capturas del video viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Hasta el momento del cierre de esta nota, la publicación con más interacción en la plataforma alcanzó las 1,5 millones de vistas, 3.300 reacciones, 494 comentarios y 36.000 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El video no es nuevo, pues se ha viralizado en repetidas ocasiones durante distintos procesos electorales en Perú, y tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo han desmentido.

De hecho, esta última entidad señaló en octubre del 2022 que el mito del uso de lapiceros borrables para cometer “fraude electoral” no es reciente ni exclusivo de Perú, sino también de otros países de América Latina, al menos desde el año 2018.

Postura del JNE ante el aparente uso de lapiceros de tinta borrable en el 2022. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por su parte, la ONPE aclaró en la misma fecha que no distribuye lapiceros de tinta borrable para los procesos electorales. Y recientemente, en febrero de 2026, reiteró la información para las elecciones de abril a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Indicó que “los bolígrafos que se entregarán a los electores cuentan con tinta azul permanente no tóxica y de uso convencional, y cumplen especificaciones técnicas que garantizan la seguridad del voto” y que la adquisición de este y otros materiales se realiza mediante procesos de contratación pública, los cuales pueden ser consultados por cualquier persona a través del portal Perú Compras.

Postura de la ONPE ante el aparente uso de lapiceros de tinta borrable en el 2022. Foto: ONPE

Postura de la ONPE ante el aparente uso de lapiceros de tinta borrable en el 2022. Foto: ONPE

Postura de la ONPE ante el aparente uso de lapiceros de tinta borrable para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Asimismo, precisó que tanto los lapiceros como el resto del material electoral son distribuidos bajo estrictas medidas de custodia y son entregados el mismo día de las elecciones en cada mesa de votación. Esta información fue respaldada por el JNE el último 8 de abril.

Postura del JNE ante el aparente uso de lapiceros de tinta borrable para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Conclusión

En síntesis, en redes sociales circula un video en el que se asegura que se usarían lapiceros de tinta borrable para cometer fraude en las próximas elecciones. No obstante, el contenido ha sido desmentido en distintas ocasiones por la ONPE y el JNE. Estos indican que los lapiceros utilizados en votaciones son convencionales, obtenidos a través de procesos públicos y entregados bajo medidas estrictas de control. Por este motivo, el contenido viralizado es falso.

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