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Triunfó el amor en la Maratón Lima 42K: atleta sorprende a su novia y le pide la mano tras cruzar la meta

Guillermo G. Bittner corrió toda la competencia con el anillo de compromiso y, tras cruzar la meta, se arrodilló y le pidió matrimonio a su pareja, quien no dudó en aceptar su romántica propuesta.

Atleta pide matrimonio a su pareja en Maratón Lima 42K
Atleta pide matrimonio a su pareja en Maratón Lima 42K | Foto: Captura de Movistar Deportes
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Un emotivo momento se vivió durante la Maratón Lima 42K de este domingo 24 de mayo, luego de que uno de los corredores que participó en la competencia sorprendiera a su pareja al proponerle matrimonio tras cruzar la meta. El hecho generó los aplausos del público asistente y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Atleta le pide matrimonio a su pareja

El maratonista Guillermo G. Bittner fue recibido por su enamorada Arianne Villalobos con un fuerte abrazo luego de cruzar la meta de la competencia. Sin embargo, ella no imaginaba que, para entonces, Bittner ya tenía entre sus manos el anillo de compromiso, pues lo había llevado consigo durante toda la carrera.

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La mujer no se percató de la presencia del preciado objeto hasta que el competidor la soltó por unos segundos y se arrodilló ante ella frente a todo el público. De inmediato, Villalobos saltó y gritó de alegría, sin poder creer lo que estaba presenciando. El momento fue captado por las cámaras de Movistar Deportes y terminó inmortalizado con un beso y un prolongado abrazo entre ambos protagonistas, de nacionalidad venezolana.

Una sorpresa planificada

Al ser consultada por este hecho, Villalobos contó que no esperaba que su pareja le pidiera la mano este domingo 24 de mayo; sin embargo, añadió que la sorprendió gratamente. “No me lo esperaba, me parecía extraño que me dejaran entregarle la medalla porque sé que es una planificación dejar entrar a alguien (…), pero lindo”, señaló.

En tanto, Bittner expresó su agradecimiento a los organizadores del evento por permitirle concretar este romántico momento y a su futura esposa por aceptar su propuesta.

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