HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Debate técnico 2026: JNE hace oficial la lista de expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez precisó que el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez no formará parte del debate técnico previsto para esta noche.

Debate técnico 2026: JNE hace oficial la lista de expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú
Debate técnico 2026: JNE hace oficial la lista de expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú que participarán en el debate de este domingo 24 de mayo del 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

Los integrantes del partido naranja son: la congresista Rosangella Barbarán (Juventud y Deporte), el abogado Carlos Neuhaus (Infraestructura), el expresidente regional Vladimiro Huaroc (Reforma del Estado), el economista Marco Vinelli (Agricultura y Medio Ambiente), el exministro Luis Martín Carranza (Economía y Generación de Empleo) y el médico José Francisco Recoba (Salud).

TE RECOMENDAMOS

¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sánchez y Fujimori: rivales en las urnas, pero votaron juntos en el Congreso

lr.pe

En el caso de Juntos por el Perú, los representantes son: Sinesio López, Ernesto Zunini, César Guarniz, Gustavo Guerra García y Pedro Francke.

Temas e integrantes

  • Reforma del Estado: Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) y Sinesio López (Juntos por el Perú)
  • Juventud y Deporte: Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú)
  • Agricultura y Medio Ambiente: Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) y César Guarniz (Juntos por el Perú)
  • Infraestructura: Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) y Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú)
  • Economía y Generación de Empleo: Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú)

José Domingo Pérez no estará en el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez precisó que el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez no formará parte del debate técnico previsto para esta noche. Explicó que su ausencia se debe a que el tema de justicia no ha sido incluido entre los ejes temáticos establecidos para el encuentro organizado por el JNE.

Por su parte, a poco de iniciar el debate técnico, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, criticó a Jorge Nieto (Buen Gobierno), luego de que anunciara que viciará su voto de cara a la segunda vuelta. "Yo creo que ya está grandecito para asumir responsabilidad histórica ante el Perú, el pueblo profundo, la democracia; se respetan las decisiones", expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: Fuerza Popular no presenta su equipo técnico a horas del debate contra Juntos por el Perú

Debate presidencial 2026: Fuerza Popular no presenta su equipo técnico a horas del debate contra Juntos por el Perú

LEER MÁS
Sánchez y Fujimori: rivales en las urnas, pero votaron juntos en el Congreso

Sánchez y Fujimori: rivales en las urnas, pero votaron juntos en el Congreso

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

LEER MÁS
Presunto involucrado sindica a regidora en asesinato de alcalde de 26 de Octubre en Piura

Presunto involucrado sindica a regidora en asesinato de alcalde de 26 de Octubre en Piura

LEER MÁS
Iglesia pide perdón a la Comunidad Campesina de Catacaos por los abusos del Sodalicio

Iglesia pide perdón a la Comunidad Campesina de Catacaos por los abusos del Sodalicio

LEER MÁS
Roberto Sánchez cuestiona decisión de Jorge Nieto de viciar su voto: "Ya está grandecito para asumir responsabilidad"

Roberto Sánchez cuestiona decisión de Jorge Nieto de viciar su voto: "Ya está grandecito para asumir responsabilidad"

LEER MÁS
PPK: Poder Judicial rechaza archivar investigación por presunto lavado de activos en 2016

PPK: Poder Judicial rechaza archivar investigación por presunto lavado de activos en 2016

LEER MÁS
¡Ay, Miki!: le pusiste un sombrero más grande, por Rosa María Palacios

¡Ay, Miki!: le pusiste un sombrero más grande, por Rosa María Palacios

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025