Debate técnico 2026: JNE hace oficial la lista de expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Debate técnico 2026: JNE hace oficial la lista de expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú que participarán en el debate de este domingo 24 de mayo del 2026.

Los integrantes del partido naranja son: la congresista Rosangella Barbarán (Juventud y Deporte), el abogado Carlos Neuhaus (Infraestructura), el expresidente regional Vladimiro Huaroc (Reforma del Estado), el economista Marco Vinelli (Agricultura y Medio Ambiente), el exministro Luis Martín Carranza (Economía y Generación de Empleo) y el médico José Francisco Recoba (Salud).

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En el caso de Juntos por el Perú, los representantes son: Sinesio López, Ernesto Zunini, César Guarniz, Gustavo Guerra García y Pedro Francke.

Temas e integrantes

Reforma del Estado: Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) y Sinesio López (Juntos por el Perú)

Juventud y Deporte: Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú)

Agricultura y Medio Ambiente: Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) y César Guarniz (Juntos por el Perú)

Infraestructura: Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) y Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú)

Economía y Generación de Empleo: Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú)

José Domingo Pérez no estará en el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

El candidato presidencial Roberto Sánchez precisó que el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez no formará parte del debate técnico previsto para esta noche. Explicó que su ausencia se debe a que el tema de justicia no ha sido incluido entre los ejes temáticos establecidos para el encuentro organizado por el JNE.

Por su parte, a poco de iniciar el debate técnico, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, criticó a Jorge Nieto (Buen Gobierno), luego de que anunciara que viciará su voto de cara a la segunda vuelta. "Yo creo que ya está grandecito para asumir responsabilidad histórica ante el Perú, el pueblo profundo, la democracia; se respetan las decisiones", expresó.