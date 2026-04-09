Alerta sanitaria en Iquitos: obra de colegio provoca inundación con aguas servidas en 100 viviendas

Una presunta negligencia técnica en la ejecución de una obra pública ha causado una emergencia sanitaria en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. Vecinos de la Comunidad Campesina, específicamente de los sectores 2 y 5 de Las Begonias y la calle 10 de Agosto, denuncian que el Consorcio Fe y Alegría, responsable de la construcción del colegio del mismo nombre, clausuró un canal natural de drenaje.

Los vecinos informan que esta acción bloqueó el flujo pluvial y provocó el colapso de la red de alcantarillado, y dejó a cerca de 100 familias sumergidas en aguas servidas. Manuel Rodríguez, uno de los afectados, relató que el nivel del agua contaminada ha superado los 2 metros de altura en los puntos más críticos, y destruyó muebles, electrodomésticos y creó grietas en las paredes.

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Una presunta negligencia técnica en una obra pública ha generado una emergencia sanitaria en San Juan Bautista

Vecinos denuncian falta de respuesta



Ante la falta de respuesta de las autoridades y la persistencia de las lluvias en Iquitos, los residentes se han visto obligados a realizar gastos y adquirir motores y bombas eléctricas con mangueras para intentar, por cuenta propia, succionar los desechos fecales de sus viviendas y expulsarlos hacia la vía pública.

Los vecinos de Las Begonias y calle 10 de Agosto denuncian que el Consorcio Fe y Alegría clausuró un canal de drenaje.

La exposición a olores fétidos y la proliferación de zancudos han convertido a la comunidad en un foco infeccioso. Madres de familia advierten que niños y adultos se han enfermado durante este último año debido al contacto directo con las aguas residuales que brotan de los servicios higiénicos. "Estamos viviendo entre la inundación a espaldas de una obra que debería traer progreso, pero que hoy nos está quitando la salud", señalaron los damnificados.

Los vecinos señalaron que el Gobierno Regional de Loreto y el consorcio ejecutor no han presentado un plan de contingencia, por lo que están asumiendo costos operativos que no les corresponden para evitar que sus casas colapsen.