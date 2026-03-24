HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy debaten 12 candidatos presidenciales
Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: los que dieron que hablar | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Iquitos: padres de familia protestan tras desplome de aula en jardín de niños

Los apoderados de los menores de 3, 4 y 5 años exigen la construcción del centro educativo inicial N° 707 Pasitos de Jesús, ubicado sobre aguas residuales. Denuncian que la DREL mantiene bloqueado el saneamiento físico legal.

Los padres de familia denunciaron que casi ocurre una tragedia. Foto: Yazmin Araujo, La República
Los padres de familia denunciaron que casi ocurre una tragedia. Foto: Yazmin Araujo, La República

Padres de familia y docentes de la I.E.I. N° 707 "Pasitos de Jesús" protagonizaron un plantón con arengas, carteles y el sonar de tapas de ollas, en los exteriores de las instalaciones, ubicado en la calle 23 de Marzo, distrito de Punchana, en Iquitos. La protesta se organizó tras el colapso del piso a base tablas de un salón ocurrido este último lunes, un incidente que puso en peligro la vida de los alumnos durante clases.

Los manifestantes denunciaron que casi ocurre una tragedia, cuando una docente al escuchar un sonido extraño desde las tablas, evacuó a 23 niños de cuatro años apenas minutos antes de que el suelo de madera cediera sobre un foco de aguas servidas. 

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

Los padres de familia y docentes señalaron que las tablas proporcionadas para el piso del salón, gestionada hace menos de un año por la Gerencia Regional de Educación de Loreto (GREEL), no resistió las condiciones climáticas. "Nosotros estamos aquí en pie de lucha hasta el último", expresó Débora Ramirez, madre de una menor de 3 años.

Padres de familia y docentes piden una nueva infraestructura educativa. Foto: Yazmín Araujo, La República

Padres de familia y docentes piden una nueva infraestructura educativa. Foto: Yazmín Araujo, La República

PUEDES VER: Iquitos: intervienen a dos jóvenes con armas artesanales tras pelea entre barristas

lr.pe

Por su parte, la directora del plantel educativo, Yasmina Tuesta Coral, se unió al reclamo y lanzó un llamado desesperado a las autoridades regionales. La docente señaló que la institución ya cuenta con un Código Único de Inversión (CUI) para la construcción de una nueva infraestructura moderna.

Sin embargo, les falta es el saneamiento físico-legal para el centro educativo y el trámite está obstruido en la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL).  Sin ese paso administrativo, no hay desembolso ni obra, a pesar de que Defensa Civil ya declaró al jardín en alto riesgo de colapso e incendio. "Queremos que nuestras autoridades nos escuchen, por favor, encarecidamente", enfatizó Tuesta Coral durante el plantón.

Ante el riesgo de nuevos colapsos, los 120 menores de 3, 4 y 5 años están expuestos a enfermedades debido a que el jardín está construido sobre aguas residuales estancadas bajo sus salones y cerca de la cocina, que atrae la presencia de roedores, sapos y serpientes. A esto se suma la vulnerabilidad ante la delincuencia; los padres denunciaron que la precariedad de techos y paredes facilita constantes robos en la institución.

Notas relacionadas
Iquitos: intervienen a dos jóvenes con armas artesanales tras pelea entre barristas

Iquitos: intervienen a dos jóvenes con armas artesanales tras pelea entre barristas

LEER MÁS
Belén do Bajada: la 'Rocinha' peruana que revoluciona Iquitos con grabaciones con drones

Belén do Bajada: la 'Rocinha' peruana que revoluciona Iquitos con grabaciones con drones

LEER MÁS
Iquitos: agente de seguridad y policía resultan heridos durante una balacera de motociclistas

Iquitos: agente de seguridad y policía resultan heridos durante una balacera de motociclistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario persigue a mujer y le dispara dentro de su condominio en la avenida Brasil, Jesús María

Sicario persigue a mujer y le dispara dentro de su condominio en la avenida Brasil, Jesús María

LEER MÁS
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Mujer es grabada por transportista confesando cobro de cupos y la PNP la vincula con organización criminal: ''Te voy a ser viral''

Mujer es grabada por transportista confesando cobro de cupos y la PNP la vincula con organización criminal: ''Te voy a ser viral''

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: padres de familia protestan tras desplome de aula en jardín de niños

Productores de arroz advierten paro nacional si Gobierno no declara en emergencia el sector en 15 días: “La situación es crítica”

La NASA anuncia un ambicioso plan de US$20.000 millones para construir una base en la Luna y acelerar su regreso en 2028

Sociedad

Productores de arroz advierten paro nacional si Gobierno no declara en emergencia el sector en 15 días: “La situación es crítica”

Minsa activa alerta epidemiológica por leptospirosis: Se elevan a más de 1.000 los casos en Perú

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial de hoy, martes 24 de marzo: candidatos, temas y a qué hora empieza

Debate Presidencial 2026 EN VIVO: 11 candidatos presentarán sus propuestas, hoy martes 24 de marzo

Carlos Álvarez y su parodia a César Acuña: así fue su imitación al cierre del debate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025