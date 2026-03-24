Iquitos: padres de familia protestan tras desplome de aula en jardín de niños

Padres de familia y docentes de la I.E.I. N° 707 "Pasitos de Jesús" protagonizaron un plantón con arengas, carteles y el sonar de tapas de ollas, en los exteriores de las instalaciones, ubicado en la calle 23 de Marzo, distrito de Punchana, en Iquitos. La protesta se organizó tras el colapso del piso a base tablas de un salón ocurrido este último lunes, un incidente que puso en peligro la vida de los alumnos durante clases.

Los manifestantes denunciaron que casi ocurre una tragedia, cuando una docente al escuchar un sonido extraño desde las tablas, evacuó a 23 niños de cuatro años apenas minutos antes de que el suelo de madera cediera sobre un foco de aguas servidas.

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Los padres de familia y docentes señalaron que las tablas proporcionadas para el piso del salón, gestionada hace menos de un año por la Gerencia Regional de Educación de Loreto (GREEL), no resistió las condiciones climáticas. "Nosotros estamos aquí en pie de lucha hasta el último", expresó Débora Ramirez, madre de una menor de 3 años.

Padres de familia y docentes piden una nueva infraestructura educativa. Foto: Yazmín Araujo, La República

Por su parte, la directora del plantel educativo, Yasmina Tuesta Coral, se unió al reclamo y lanzó un llamado desesperado a las autoridades regionales. La docente señaló que la institución ya cuenta con un Código Único de Inversión (CUI) para la construcción de una nueva infraestructura moderna.

Sin embargo, les falta es el saneamiento físico-legal para el centro educativo y el trámite está obstruido en la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL). Sin ese paso administrativo, no hay desembolso ni obra, a pesar de que Defensa Civil ya declaró al jardín en alto riesgo de colapso e incendio. "Queremos que nuestras autoridades nos escuchen, por favor, encarecidamente", enfatizó Tuesta Coral durante el plantón.

Ante el riesgo de nuevos colapsos, los 120 menores de 3, 4 y 5 años están expuestos a enfermedades debido a que el jardín está construido sobre aguas residuales estancadas bajo sus salones y cerca de la cocina, que atrae la presencia de roedores, sapos y serpientes. A esto se suma la vulnerabilidad ante la delincuencia; los padres denunciaron que la precariedad de techos y paredes facilita constantes robos en la institución.