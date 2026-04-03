Choferes de Vipusa reciben nuevas amenazas de extorsionadores tras asesinato de pasajera: "En el Sur no están protegidos"

Los choferes de Vipusa en Lima Norte enfrentarían nuevas amenazas de extorsionadores tras el asesinato de una pasajera. | Foto: Andina

Los choferes de Vipusa en Lima Norte enfrentarían nuevas amenazas de extorsionadores tras el asesinato de una pasajera. | Foto: Andina

Choferes de la Empresa de Transportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A., conocida como Vipusa en Lima Norte, recibieron nuevas amenazas por parte de presuntos extorsionadores el 3 de abril, luego del asesinato de una pasajera durante un ataque armado en Puente Piedra. El hecho, ocurrido días antes en plena vía pública, ha intensificado el temor entre los trabajadores del sector, quienes denuncian constantes advertencias vinculadas al cobro de cupos.

El crimen se registró a la altura del paradero Tres Regiones, en la Panamericana Norte, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon contra la unidad. La víctima, una mujer de 76 años, falleció tras recibir impactos de bala, mientras que otros pasajeros resultaron heridos, en un contexto de creciente violencia contra el transporte público.

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Extorsión en Lima Norte: banda 'La Seguridad del Sur' advierte más atentados contra transportistas

Horas después del ataque, los conductores de Vipusa reportaron la recepción de un mensaje extorsivo atribuido a la banda criminal 'La Seguridad del Sur', en el que se advierte sobre nuevos atentados si no se cumplen sus exigencias. La República conoció el contenido enviado a los trabajadores, donde se amenaza directamente a la empresa y su personal.

“Buenos días colaboradores de la empresa Vipusa. Acá la Seguridad del Sur. Hechos como el que acaban de ocurrir el día de hoy es lo que tienen que evitar. Acá en el sur no tienen seguridad. Atentos con eso y lo que ocurrirá acá será peor. Hasta ahora su gerencia no se pronuncia y ustedes siguen haciendo caso omiso. Lamentable y penoso lo que ustedes mismos deciden”, señala parte del mensaje.

Ataque a bus de Vipusa en Puente Piedra dejó una pasajera fallecida y varios heridos

El documento también advierte que las medidas de seguridad implementadas no serán suficientes para evitar nuevos ataques. “Si para ustedes es seguro las cámaras y el blindaje, normal. Yo les demostraré que eso no basta para cuidarlos. Atentos a lo que se viene, ustedes mismos salen a regalar su vida. Es un juego al azar a ver quién se irá”, agrega la comunicación.

Las investigaciones policiales apuntan a que este ataque estaría vinculado a una red de extorsión que opera en Lima Norte, donde empresas de transporte son obligadas a pagar montos diarios para evitar represalias. El caso continúa en investigación mientras los conductores exigen medidas de seguridad ante el riesgo constante en sus labores.

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