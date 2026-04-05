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Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Masivo retorno a Lima tras Semana Santa accidentado. Pese a medidas, la Policía Nacional admitió que el flujo vehicular superó los registros esperados, mientras que reportes previos ya advertían sobre demoras, caos y colapso en algunos puntos de la Panamericana Sur con sentido a la capital.

El retorno a Lima por Semana Santa evidenció congestión en el Puente Atocongo, donde conductores debieron esperar hasta 30 minutos para avanzar un corto tramo.
El retorno a Lima por Semana Santa evidenció congestión en el Puente Atocongo, donde conductores debieron esperar hasta 30 minutos para avanzar un corto tramo. | La República | Francisco Erazo

El retorno a Lima por Semana Santa fue realmente un viacrucis para quienes aprovecharon el fin de semana largo con la finalidad de disfrutar días de playa y sol. Pese a los planes que se implementaron para darle alguna fluidez al intenso tráfico, el regreso a la capital resultó caótico debido al gran volumen de unidades que circularon por la carretera Panamericana Sur.

Nuevamente, fue el Puente Atocongo la zona que concentró la mayor congestión vehicular durante la tarde y noche del último domingo a pesar de la puesta en marcha del plan de contraflujo.

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Puente Atocongo congestionado

Un recorrido por la zona confirmó que en ese sector —donde se inicia la redistribución de carriles— los conductores tuvieron un largo tiempo de espera para avanzar.

Buses de transporte público, camiones, taxis, cústers, vans y autos particulares quedaron atrapados en un tramo corto pero decisivo, evidenciando que el principal cuello de botella no solo está en la carretera abierta, sino en los accesos urbanos a Lima.

El informe de los reporteros de La República distribuidos a lo largo de la carretera, también detallaba tráfico detenido en innumerables puntos desde las playas del sur como las de la zona de Asia, Santa María, San Bartolo y Punta Hermosa, hasta el ingreso a Lima.

“Pedimos a la población a manejar horarios adecuados para su retorno a casa, a fin de lograr un retorno seguro y ordenado. Sin duda, existe una sobrecarga histórica de vehículos en general, así como de transporte pesado. Por ello, exhortamos a las empresas operadoras a no sobrecargar el tránsito en el horario que hemos establecido para el contraflujo”, señaló el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo en la mañana del último domingo.

El burgomaestre también había advertido sobre el uso de aplicativos de viaje. “Le pedimos a la población utilizar Waze, tenemos un convenio para que puedan programar su retorno y saber qué horarios son los más adecuados”, añadió.

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Panorama en el resto de la vía

La situación contrastó con lo que ocurría metros más adelante. En el sentido sur a norte, utilizado por quienes regresaban a la capital, los vehículos avanzaron sin mayores inconvenientes, incluso en puntos sensibles como el peaje de Villa El Salvador, donde no se registraron colas ni detenciones.

En dirección contraria, la vía operó con un solo carril —por momentos dos— y un tránsito moderado, producto de la priorización del retorno.

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Número de autos superó estimaciones

El intenso tráfico se produjo en medio de un flujo que superó las previsiones oficiales. Más de 140.000 vehículos se movilizaron durante el feriado largo, una cifra que presionó la capacidad de la vía y obligó a habilitar hasta cinco carriles hacia Lima en los tramos más cargados.

Aun así, la estrategia volvió a trasladar la congestión hacia puntos de transición como Atocongo, donde el sistema perdió fluidez. El problema no fue nuevo. Desde la salida por el feriado, la Panamericana Sur ya había mostrado saturación, con demoras de varias horas y carriles completamente ocupados sin una segregación efectiva entre transporte público, carga y vehículos particulares. A ello se sumó el desvío de camiones desde la Carretera Central por restricciones, lo que incrementó la presión sobre esta vía.

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Operativos con resultados mixtos

Durante la jornada del último domingo, la presencia policial se concentró en paraderos y accesos para evitar la acumulación de buses y reducir el desorden, aunque con resultados limitados en los puntos más críticos.

El retorno colapsó por momentos y dejó en evidencia un patrón repetido: mientras la carretera responde cuando se aplican medidas temporales, los accesos finales siguen sin solución estructural. Atocongo volvió a ser el filtro que ralentiza todo el sistema.

Según el registro de la MML la Panamericana Sur fue utilizada por más de 245.000 vehículos durante el feriado largo. Y hoy se alcanzó la cifra de casi 80.000 vehículos de retorno. El registro histórico era de 50.000. Según aseguró Reggiardo, el trabajo de la PNP (500 agentes) permitió la reducción del 50% del tiempo entre Pucusana y la Javier Prado. Del universo de unidades, 95.000 de esos vehículos fue de carga pesada.

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