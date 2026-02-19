Noe Astete Mendoza es un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en Cusco que decidió priorizar su conciencia social, muy por encima de su deber académico. Aunque le falta poco para culminar sus estudios profesionales, el muchacho está convencido de que la colaboración entre las universidades y la sociedad debe ser constante para llegar a resolver problemas reales.

Desde hace un año, Noe Astete trabaja en la elaboración de un software con inteligencia artificial (IA) que modela el comportamiento del tránsito y ayudaría a reducir el tiempo en el tráfico vehicular. Por ello, es clave que las autoridades municipales muestren interés por las pruebas piloto del simulador y así lograr que la ciudadanía pueda acceder a esta importante innovación.

Estudiante de Ingeniería Civil en Cusco diseña software con IA para mejorar el tráfico

El estudiante cusqueño explicó a La República que este proyecto digital llamado 'CIVIL-PySIM' surgió como respuesta al intenso tráfico que se registra a diario en las calles de la "Ciudad imperial", especialmente en el Centro Histórico de Cusco. Tiene claro que se debe actuar y no ser indiferente. "Es un software de simulación inteligente, está creado con Python e IA y está orientado a optimizar el tránsito urbano, reducir la congestión, modelar el comportamiento de tráfico con los algoritmos que he creado. Permite simular escenarios reales con el flujo de tránsito, minutos de espera y niveles de saturación en distintos días", comentó.

Peruanos pierden en promedio 8 días al año atascados en el tráfico en Lima y Callao. Foto: difusión

De esta forma, el software no solo busca convertirse en una posible aplicación destinada a conductores, también que la intención es ser una herramienta de gestión para que las autoridades optimicen semáforos, diseñen vías alternas y planifiquen infraestructura basada en datos. "Gracias a la simulación, pude identificar que el problema no es solamente la cantidad de vehículos, en realidad, hay falta de coordinación inteligente en los semáforos y mala distribución del flujo en ciertas intersecciones. Muchos cruces funcionan con intervalos fijos que no se adaptan a la realidad del momento, lo que genera acumulación innecesaria", agregó.

El estudiante resalta que es necesario implementar un sistema de semaforización adaptativa, es decir, que estos ajusten automáticamente sus periodos según la cantidad de unidades que detecten. "Con estos ajustes se podría reducir la congestión de manera considerable, mejorar la velocidad promedio y disminuir la espera. También habrá un impacto ambiental positivo", expresó.

De otro lado, el alumno universitario hizo un llamado a que las autoridades tomen la debida importancia a estos trabajos de investigación. A futuro, desea crear otro modelo predictivo para analizar el comportamiento de una estructura, especialmente puentes, y con la tecnología diseñar planes de acción para evitar catástrofes.

“En estos tiempos tan violentos, la empatía debería ser obligatoria”, afirma el universitario, quien en sus ratos libres, además, cultiva la poesía.