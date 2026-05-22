Investigadores peruanos han descubierto una estructura funeraria de 600 años en la ciudadela preinca de Kuélap, en Amazonas, lo que podría transformar su atractivo turístico. | Composición LR/Gobierno del Perú

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Investigadores peruanos descubrieron una estructura funeraria de unos 600 años de antigüedad en la ciudadela preinca de Kuélap, situada en la región Amazonas. La directora desconcentrada de Cultura del departamento informó que el hallazgo arqueológico ocurrió en un sector sin excavaciones sistemáticas previas, específicamente donde convergen los accesos 1 y 2 del complejo monumental. Este vestigio promete transformar el atractivo turístico de la zona y captar el interés de los aficionados a la historia andina.

Por su parte, el Ministerio de Cultura detalló que el recinto aporta valiosa información sobre los rituales ceremoniales del Horizonte Tardío (1470-1532 d. C.), época que coincide con la expansión del Tahuantinsuyo en dicho territorio. Respecto a la naturaleza del depósito, los especialistas del PRIAK indicaron en un comunicado oficial que podría tratarse de un segundo momento de uso, en el que se alteraron las osamentas previamente depositadas.

¿Qué revela el nuevo hallazgo funerario en la zona de accesos de Kuélap?

Especialistas del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap descubrieron una edificación de piedra durante sus recientes excavaciones. El recinto presenta una planta en forma de "U", con dos peldaños, y se encuentra vinculado a una plataforma sureña, situada en la parte superior del acceso 2. Los arqueólogos resaltaron que esta ubicación estratégica otorga al monumento un gran valor simbólico y visual dentro del entorno arquitectónico del sitio prehispánico.

En el interior de este espacio yacían los restos de cinco individuos: cuatro adultos y un infante. Los investigadores determinaron que las osamentas estaban dispuestas de modo peculiar, con un cuerpo colocado directamente encima de otros fragmentos óseos. Esta distribución particular representa, según los expertos del PRIAK, un claro "indicio de prácticas complejas vinculadas con los rituales de sepultura".

La posición sedente de uno de los cadáveres y la evidente superposición de esqueletos sugieren que la tumba experimentó una reutilización en múltiples ocasiones, un proceso que alteró de manera deliberada los depósitos anteriores. Al hallarse en un sector de tránsito clave, el descubrimiento arqueológico refuerza la trascendencia espiritual de la fortaleza y abre nuevas interrogantes sobre las costumbres mortuorias y el uso de este lugar sagrado en la antigua civilización chachapoya.

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¿Qué secretos hay detrás de las ofrendas del Horizonte Tardío en la arqueología andina?

Entre los hallazgos destaca una paccha fitomorfa de estilo Inca Regional que emula el fruto del pacay (Inga feuilleei), denominado "guaba". Dicho elemento resalta por su iconografía vegetal y su misticismo ritual, vínculo que conecta el sepulcro de forma directa con las tradiciones litúrgicas de la época en el territorio.

Asimismo, los especialistas descubrieron un objeto alargado esculpido en material óseo con la efigie de un rostro humano estilizado y un tocado de filiación chachapoya. Este artefacto sugiere una probable interacción cultural entre las costumbres nativas de los antiguos residentes de Kuélap y las corrientes incaicas. Debido a su fisonomía artística, la pieza evidenciaría redes de intercambio o asimilación entre comunidades colindantes durante la etapa final de la ocupación prehispánica.

Los demás enseres rescatados abarcan segmentos de pinzas metálicas, morteros líticos y fragmentos de concha del género Spondylus. Estos componentes se asocian tradicionalmente a contextos funerarios y rituales del Horizonte Tardío en los Andes. De este modo, la abundancia de tales ofrendas evidencia la enorme complejidad de las exequias y su trascendencia mística dentro del pensamiento religioso de aquel período histórico.