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Carretera Central: restringen paso de estos vehículos en la vía por retorno de Semana Santa

Se habilitan cinco rutas alternas, incluyendo desvíos por Oyón, Canta y Yauyos. Esto para atender el aumento del flujo vehicular tras el feriado.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anuncia la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central, del 5 de abril.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anuncia la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central, del 5 de abril. | Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso este domingo 5 de abril la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central, como parte del plan para ordenar el retorno a Lima tras el feriado de Semana Santa.

La medida regirá a partir de las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m., en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (Pucará), y alcanza a unidades mayores a 3,5 toneladas.

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Medida por el tráfico

Según informó el sector, la disposición busca reducir la congestión vehicular en las horas de mayor flujo y priorizar el desplazamiento de vehículos particulares y de transporte de pasajeros.

La restricción se sustenta en la Resolución Directoral N.º 008-2026-MTC/18, que organiza el tránsito en la Ruta Nacional PE-22 durante fechas de alta demanda.

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Rutas alternas

Como parte del plan de contingencia, el MTC habilitó cinco rutas alternas para facilitar la conexión entre la costa y la sierra central.

  • Ruta 1: Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo, disponible para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes.
  • Ruta 2: Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco, habilitada exclusivamente para vehículos livianos.
  • Ruta 3: Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco, apta para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes.
  • Ruta 4: Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo, recomendada para vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes (exceptuando buses de dos pisos).
  • Ruta 5: Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo, para unidades livianas y de hasta dos ejes.
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La medida se aplica en medio del incremento del tránsito por el retorno masivo de viajeros, en un contexto donde la Carretera Central sigue evidenciando su alta vulnerabilidad ante la sobrecarga vehicular y la falta de vías alternas de gran capacidad.

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