Chiclayo: transportistas marchan contra los elevados precios de los combustibles

Ante la impotencia de ver cómo los precios de los combustibles se incrementan todos los días en la región Lambayeque sin que nadie haga algo, un grupo de transportistas salió a marchar este viernes 20 de marzo por las calles de la ciudad de Chiclayo. Los hombres del volante piden al Gobierno nacional que se tomen acciones de emergencia para frenar esta crisis.

Los conductores se movilizaron con pancartas y megáfonos por las principales avenidas y calles de la capital lambayecana, pasando por diferentes estaciones de servicio, donde hicieron sentir su voz de reclamo. Ellos estuvieron acompañados durante todo su recorrido por un contingente policial y patrulleros.

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Choferes evalúan subir pasajes

"Todos los días vamos a los grifos a echar combustible a nuestros vehículos y encontramos un precio cada vez más alto. El costo del petróleo (diésel) y la gasolina sigue en aumento y ninguna institución hace nada para frenarlo. Están cobrándonos lo que se les da en gana", declaró un transportista a la prensa.

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La marcha llegó hasta el exterior de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la urbanización Santa Victoria de Chiclayo. Aquí los conductores advirtieron que evaluarán la posibilidad de aumentar el costo de los pasajes, pues actualmente sus ganancias se han reducido al mínimo. Vale mencionar que en otras ciudades ya se reportan incrementos.

Protesta en Túcume

Más temprano, transportistas del distrito de Túcume también se manifestaron contra los elevados precios de los hidrocarburos. Ellos bloquearon por unos minutos la antigua Panamericana Norte, a la altura del sector Punto Cuatro y puente El Pavo. Se registraron pinchazos de neumáticos de los vehículos que no plegaron a la protesta.