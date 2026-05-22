ONPE accede a pedido de Fuerza Popular: personeros podrán grabar conteo de votos

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La ONPE aceptó el pedido impulsado por Fuerza Popular para que los personeros partidarios puedan registrar en video y fotografías el conteo de votos durante la segunda vuelta electoral. El acuerdo se alcanzó tras una reunión entre representantes de los partidos políticos y funcionarios del organismo electoral, en medio de los cuestionamientos promovidos por el fujimorismo sobre el proceso de escrutinio.

La excongresista y virtual senadora del partido fujimorista, Martha Chávez, informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio “luz verde” a esta posibilidad. Según indicó, los representantes de Juntos por el Perú también terminaron conformes con el acuerdo, pese a que horas antes el candidato Roberto Sánchez había señalado públicamente que veía la propuesta como poco viable para el normal desarrollo de la jornada electoral.

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El pedido para que personeros graben el conteo de votos había sido promovido por Keiko Fujimori a través del programa 'Defensores del Perú'. Desde Fuerza Popular sostienen que el registro audiovisual serviría para tener un respaldo del escrutinio realizado en las mesas de sufragio. La propuesta generó preocupación en sectores políticos y especialistas electorales por el riesgo de conflictos o presiones en los locales de votación.

La autoridad electoral precisó que el permiso tiene límites. La ONPE remarcó que los personeros no podrán realizar transmisiones en vivo desde las mesas y que cualquier acción que altere el orden o dificulte el trabajo de los miembros de mesa podrá ser restringida con apoyo de la Policía Nacional.

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ONPE advierte límites para grabar el conteo de votos

Katiuska Valencia, vocera de la ONPE, declaró ante RPP que durante la reunión con los partidos políticos se discutieron los alcances legales del pedido para grabar el conteo de votos. Según detalló, el organismo electoral evaluó las restricciones y los riesgos que podrían presentarse durante la segunda vuelta antes de aceptar el registro audiovisual por parte de los personeros.

La funcionaria aclaró que los personeros podrán tomar fotografías y grabar videos de la contabilización de las cédulas, pero no podrán hacer transmisiones en vivo. Además, señaló que estas acciones no deben entorpecer el trabajo de los miembros de mesa ni alterar el desarrollo normal del escrutinio en los locales de votación.

Valencia indicó que, si la grabación genera disturbios, discusiones o problemas dentro de las mesas de sufragio, los miembros de mesa tendrán la facultad de solicitar apoyo del orden público para limitar o retirar a las personas involucradas. La ONPE considera que la prioridad debe ser garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y evitar situaciones de tensión durante el conteo.

La vocera también expresó preocupación por el uso posterior del material grabado. Explicó que muchos de los personeros o simpatizantes no son afiliados formales de las organizaciones políticas, por lo que la responsabilidad sobre la difusión del contenido puede resultar difícil de controlar. En ese sentido, pidió a las organizaciones políticas trasladar información clara a sus representantes para evitar desinformación o conflictos tras la segunda vuelta.