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Ciencia

Astrónomos descubren una posible supertierra a 28 años luz orbitando una enana roja

El candidato, que podría tener condiciones habitables debido a su atmósfera, capaz de redistribuir el calor del lado diurno al nocturno, se sitúa en una zona habitable conservadora.

El planeta denominado Ross 318 b parece orbitar su estrella cada 39,6 días. Foto: Shutterstock
El planeta denominado Ross 318 b parece orbitar su estrella cada 39,6 días. Foto: Shutterstock
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Un equipo de astrónomos descubrió una posible supertierra orbitando la estrella Ross 318, una enana roja ubicada a solo 28 años luz de la Tierra. El planeta, denominado Ross 318 b, tendría una masa al menos seis veces mayor que nuestro mundo y podría encontrarse dentro de la zona habitable de su sistema.

El hallazgo fue realizado por la asociación astronómica italiana Gruppo Astrofili Palidoro, mediante el análisis de más de 15 años de datos espectroscópicos obtenidos con los instrumentos CARMENES e HIRES, además de observaciones del satélite espacial Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). El descubrimiento fue publicado el 11 de mayo en el servidor de preimpresiones arXiv.

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Un planeta templado alrededor de una estrella activa

Ross 318, también identificada como Gliese 48, pertenece al tipo de estrellas llamadas enanas rojas. Estos astros suelen ser más pequeños y fríos que el Sol, pero también presentan una intensa actividad magnética que dificulta la detección de cuerpos celestes a su alrededor.

Ubicación de la enana roja Ross 318 y el posible planeta habitable Ross 318b. Foto. arXiv

Ubicación de la enana roja Ross 318 y el posible planeta habitable Ross 318b. Foto. arXiv

A pesar de ello, los investigadores detectaron una señal periódica que reveló la existencia de Ross 318 b. El planeta completa una órbita alrededor de su estrella cada 39,6 días y se encuentra a una distancia aproximada de 0,16 unidades astronómicas.

Los científicos estiman que el exoplaneta tendría un radio 1,74 veces superior al de la Tierra y una temperatura de equilibrio cercana a los -36 °C. Aunque parece frío, podría conservar condiciones relativamente estables si posee una atmósfera densa capaz de redistribuir el calor entre su lado iluminado y el oscuro.

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Una candidata clave para futuras observaciones

Según los investigadores, Ross 318 b podría estar acoplado gravitacionalmente a su estrella, lo que significa que siempre mostraría la misma cara hacia ella, de manera similar a como la Luna lo hace con la Tierra.

Sin embargo, su elevada masa sugiere que podría mantener una atmósfera significativa, algo que lo convierte en un objetivo especialmente interesante para futuros estudios sobre habitabilidad y composición atmosférica.

El equipo considera que este descubrimiento demuestra cómo la combinación de espectroscopía avanzada y fotometría de alta precisión puede ayudar a detectar mundos potencialmente habitables incluso alrededor de estrellas muy activas. Además, Ross 318 b podría ser estudiado en el futuro por el James Webb Space Telescope para buscar posibles señales atmosféricas.

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