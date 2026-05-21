HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

UNMSM en crisis, masajes en el Congreso y citación de Rafael López Aliaga en la Fiscalía | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Ignacio Buse dedica emotivo mensaje a los peruanos tras clasificar a semifinales del ATP 500 de Hamburgo: "Estamos locos"

Luego de remontar su serie ante Ugo Humbert y meterse entre los cuatro mejores del ATP de Hamburgo, el tenista de 22 años se tomó un momento para dejarles unas palabras a sus compatriotas.

Ignacio Buse logró meterse entre los 50 mejores del mundo en el ranking ATP. Foto: composición LR/Tennis TV
Ignacio Buse logró meterse entre los 50 mejores del mundo en el ranking ATP. Foto: composición LR/Tennis TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Ignacio Buse continúa escribiendo su historia en el ATP 500 de Hamburgo. La primera raqueta nacional registró una épica remontada por 6-3, 5-7 y 6-3 ante Ugo Humbert (#13) para meterse en la tercera semifinal de su corta carrera y consolidarse como uno de los mejores tenistas sudamericanos de la temporada.

Las emociones no solo estuvieron presentes en la arcilla del Bitpanda Hamburg Open: apenas culminó el partido, Nacho se mostró muy emocionado y aprovechó la oportunidad para dedicar un mensaje a los peruanos que vienen apoyándolo.

PUEDES VER: Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

lr.pe

Ignacio Buse dedica mensaje a los peruanos tras triunfo en Hamburgo

“Quiero enviar un mensaje a Perú. Gracias a todos por el apoyo. Esta semana, creo que es una de las más especiales de mi vida (…) Los peruanos estamos locos, está en todos lados. He recibido muchos mensajes, así que quiero darles las gracias a los aficionados peruanos”, manifestó el ahora número 42 del mundo del ATP.

Por otra parte, Ignacio Buse sorprendió al mencionar que, en un pasaje del partido, pensó que no iba a poder imponerse contra el francés.

“Estoy feliz por la victoria pero tengo que seguir. Pensé que iba a perder en el tercer set, él estaba jugando increíble en la primera parte del tercer set. Yo quería seguir adelante, traté de jugar profundo y comencé a ganar confianza y funcionó”, indicó.

“(Aprendí) Que debo tener más confianza, he estado trabajando muy duro en estas últimas semanas. Estoy muy feliz pero tengo que seguir entrenando bien, comiendo bien, hacer las cosas bien y estoy en esa rutina, seguir mejorando”, reflexionó sobre las enseñanzas que está adquiriendo a sus cortos 22 años.

PUEDES VER: Sergio Markarián pierde los papeles en plena entrevista y se pelea con periodista: "Sos maldito"

lr.pe

Rival de Ignacio Buse en semifinales de ATP 500 de Hamburgo

La primera raqueta peruana se enfrentará al vencedor de la serie entre el argentino Camilo Ugo Carabelli y el estadounidense Aleksandar Kovacevic. El duelo por semifinales está programado para este viernes 22 de mayo, en horario por confirmar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ignacio Buse sigue haciendo historia en el ATP 500 de Hamburgo: ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal

Ignacio Buse sigue haciendo historia en el ATP 500 de Hamburgo: ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal

LEER MÁS
Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

LEER MÁS
Ignacio Buse sigue haciendo historia en el ATP 500 de Hamburgo: ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal

Ignacio Buse sigue haciendo historia en el ATP 500 de Hamburgo: ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS
Directivo de Universitario confirma acuerdo con Aixa Vigil, pero aclara: "Falta lo más importante"

Directivo de Universitario confirma acuerdo con Aixa Vigil, pero aclara: "Falta lo más importante"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025