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Ignacio Buse continúa escribiendo su historia en el ATP 500 de Hamburgo. La primera raqueta nacional registró una épica remontada por 6-3, 5-7 y 6-3 ante Ugo Humbert (#13) para meterse en la tercera semifinal de su corta carrera y consolidarse como uno de los mejores tenistas sudamericanos de la temporada.

Las emociones no solo estuvieron presentes en la arcilla del Bitpanda Hamburg Open: apenas culminó el partido, Nacho se mostró muy emocionado y aprovechó la oportunidad para dedicar un mensaje a los peruanos que vienen apoyándolo.

Ignacio Buse dedica mensaje a los peruanos tras triunfo en Hamburgo

“Quiero enviar un mensaje a Perú. Gracias a todos por el apoyo. Esta semana, creo que es una de las más especiales de mi vida (…) Los peruanos estamos locos, está en todos lados. He recibido muchos mensajes, así que quiero darles las gracias a los aficionados peruanos”, manifestó el ahora número 42 del mundo del ATP.

Por otra parte, Ignacio Buse sorprendió al mencionar que, en un pasaje del partido, pensó que no iba a poder imponerse contra el francés.

“Estoy feliz por la victoria pero tengo que seguir. Pensé que iba a perder en el tercer set, él estaba jugando increíble en la primera parte del tercer set. Yo quería seguir adelante, traté de jugar profundo y comencé a ganar confianza y funcionó”, indicó.

“(Aprendí) Que debo tener más confianza, he estado trabajando muy duro en estas últimas semanas. Estoy muy feliz pero tengo que seguir entrenando bien, comiendo bien, hacer las cosas bien y estoy en esa rutina, seguir mejorando”, reflexionó sobre las enseñanzas que está adquiriendo a sus cortos 22 años.

Rival de Ignacio Buse en semifinales de ATP 500 de Hamburgo

La primera raqueta peruana se enfrentará al vencedor de la serie entre el argentino Camilo Ugo Carabelli y el estadounidense Aleksandar Kovacevic. El duelo por semifinales está programado para este viernes 22 de mayo, en horario por confirmar.