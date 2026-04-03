“Perdiste, mami”: Caen 4 policías que exigieron S/10.000 de dos mujeres para no ‘sembrarles’ droga

Uno de los policías detenidos delante de sus compañeros en Huaura.

Uno de los policías detenidos delante de sus compañeros en Huaura.

El 17 de marzo último cuatro policías ingresaron violentamente al domicilio de dos ciudadanas en Huaura, al norte de Lima, y les exigieron el pago de S/10.000 a cambio de no sembrarles droga. 16 días después estos malos efectivos fueron detenidos frente a sus compañeros de armas y ahora son investigados por extorsión y secuestro.

Se trata de los suboficiales PNP Fernando Trigoso, Junior Paredes y Bryan Rodríguez, y el alférez PNP Rubén Limay, quienes trabajaban en la Unidad de Servicios Especiales (USE). El oficial y los subalternos fueron arrestados, a solicitud del Ministerio Público, en la comisaría de Huaura.

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De acuerdo con la investigación, a cargo del fiscal provincial Christian Manrique, estos efectivos, por medio de amenazas, trasladaron a la fuerza a una de sus víctimas para que recoja el dinero que había conseguido gracias a uno de sus familiares. “Perdiste mami”, le dijo uno de los agentes.

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Fueron momentos de pánico, de incertidumbre. Sin embargo, fases del secuestro y de la extorsión habían sido grabadas. En este caso, la figura se agrava aún más por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad.

Luego de la ilegal intervención y de entregar el dinero, la agraviada recuperó su libertad.

En el requerimiento de detención preliminar, el representante del Ministerio Público presentó como principales elementos probatorios el acta de recepción de la denuncia verbal, videos grabados por las agraviadas e imágenes de cámaras de seguridad, entre otros elementos.

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Los cuatro policías permanecerán detenidos mientras continúan la investigación fiscal para determinar su responsabilidad penal. Durante la diligencia de detención se contó con el apoyo operativo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT).

El Ministerio Público ratificó su firme compromiso de perseguir e investigar todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, en particular por agentes del orden.