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Judicialidad

Juez de Familia y equipo multidisciplinario de la Corte de Sullana capacita a veinte adolescentes en conflicto con la Ley Penal del SOA Sullana

El juez de Familia, Anthony Ramírez, instó a los jóvenes a concluir con éxito sus medidas socioeducativas para evitar su internación en un centro de detención.

Expertos en el taller subrayaron que el futuro de los adolescentes depende de las decisiones que tomen. Fuente: Difusión.
Expertos en el taller subrayaron que el futuro de los adolescentes depende de las decisiones que tomen. Fuente: Difusión.

Con la presencia de veinte menores en conflicto con la ley penal que estuvieron acompañados de sus padres, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, inauguró el Taller “Reconociendo mis derechos, asumiendo mis deberes y preparándome para mi egreso”, dirigido a los adolescentes del SOA – Sullana, llevado a cabo en la sala de audiencias del primer nivel del Módulo Penal de Sullana.

El juez especializado de Familia Anthony Ramírez Macalupú dirigiéndose a los adolescentes infractores expresó que el único derecho que tienen limitado es la libertad, por lo que les invocó culminar con éxito sus medidas socioeducativas, con el ánimo de que cambien y mejoren su vida personal; de lo contrario caerán en la internación, que es la medida privativa de la libertad más drástica.

Por su parte, la psicóloga Verónica Arámbulo Ríos y la asistenta social Milagros Ruiz Navarro del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Sullana desarrollaron dinámicas con los adolescentes infractores, recalcando que su futuro depende de sí mismos: o siguen igual o deciden cambiar. Las dos opciones son reales, la diferencia está en las decisiones que tomen desde hoy.

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Se discutieron estrategias de intervención social y emprendimiento para su reinserción. Fuente: Difusión.

Arámbulo explicó que el número de adolescentes infractores ha crecido de manera exponencial, pasando de 966 casos en el 2021 y en el 2025 la tendencia se incrementó a 7 mil. Recalcó que no existen derechos, sin responsabilidades. No somos lo que nos pasó, sino lo que decidimos hacer con eso y cambiar así el futuro. Mientras Ruiz Navarro destacó los pilares para no reincidir: el entorno, las decisiones y proyecto de vida.

El director de la oficina del Servicio de Orientación al Adolescente de Sullana, Juan Carlos Caballero Castillo, abordó la ruta de intervención psicosocial que se hace con la población de adolescentes en conflicto con la ley penal. La intervención terapéutica para adolescentes con niveles de alto riesgo y moderado; el programa para agresores sexuales y la estrategia de intervención para la intervención de medida socioeducativa no privativa de la libertad.

Finalmente, el presidente de la ONGD - SAVIDE PERU, Alfredo Pacheco Briceño, se refirió a los conceptos de emprendimiento y empleabilidad, claves para la reinserción social y la superación de la pobreza. Destacó la experiencia de esta organización que busca concretar doce nuevos proyectos de emprendimiento para los jóvenes.

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