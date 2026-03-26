Voraz incendio consume fábrica textil y moviliza 16 unidades de bomberos en Surco
La emergencia es vista a cuadras de distancia. Las autoridades no han reportado heridos, pese a la magnitud de las llamas.
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Un fuerte siniestro se reportó en la calle Chincha Alta, urbanización San Pedrito, en Santiago de Surco. De acuerdo con la información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el incendio inició alrededor de las 8.56 p. m. en una fábrica textil. Hasta el momento, 16 unidades atienden la emergencia.
Entre los equipos desplegados figuran 8 autobombas de agua, 1 vehículo de rescate, 2 autos con escala, 3 cisternas y 2 plataformas. Asimismo, la municipalidad del distrito llegó a la zona para brindar la ayuda necesaria.
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